Roma, 1 ottobre 2019 - La conferenza stampa è convocata alle nove di sera per illustrare la nota aggiuntiva al Def che il governo ha partorito in una riunione di appena due ore. Ma Conte trova modo di inviare un messaggio preciso ai partiti che 24 ore prima si erano dilaniati in una riunione che ha evidenziato le divisioni latenti nella maggioranza: "Serve uno spirito di squadra". Un messaggio per tutti, ma in particolare per Renzi e la sua Italia viva che più di ogni altro soggetto del governo giallorosso, aveva cavalcato lo stop ad ogni aumento sull’Iva. Uno scontro durissimo nel corso del quale il Pd aveva accusato gli ex compagni di partito di spalleggiare l’evasione per sentirsi rispondere a muso duro che una misura come l’aumento dell’Iva non avrebbe ricevuto il loro voto in aula. Di fatto una minaccia di crisi o roba del genere.



A parole tutto è risolto: l’Iva non si tocca, garantiscono tutti. Ma solo tra qualche settimana si saprà se è davvero così: nel Def vengono caricati 7 miliardi su una voce vaga, legata ancora alla lotta all’evasione ma senza ulteriori specifiche. Di fatto, quella raggiunta ieri è solo una tregua, che concede tempo al governo per trovare quella quadra al momento è lontana. E permette a Salvini di urlare alla truffa: "Sono state tradite le promesse di agosto".



Poco importa se il ministro dell’Economia, Gualtieri (Pd) continui a non escludere rimodulazioni dell’Iva: la parte dell’esattore non la vuole fare nessuno. Ragion per cui Franceschini dà vita a un corpo a corpo con Renzi senza peraltro dimenticare qualche scappellotto per Di Maio, sulla stessa linea. Il corto circuito che si è innescato sta lì a dimostrarlo.

Perché l’attacco che gli esponenti di Italia viva portano al Pd è feroce: piuttosto che toccare l’Iva si riveda quota 100 o si rinvii di un anno l’avvio del taglio delle tasse sul lavoro, (cavallo di battaglia – quest’ultimo – di Zingaretti & soci), avvertono Bellanova e Marattin. A nessuno sfugge la portata del danno di immagine che ciò implica: difficile far finta di niente, ed altrettanto complicato insistere sull’assoluta sterilizzazione dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, benché il presidente del Consiglio a metà mattinata assicuri d’aver tirato fuori il coniglio dal cilindro: "Abbiamo trovato i 23 miliardi che servivano". Quasi un miracolo – nota qualcuno – visto che solo qualche ore prima – all’appello mancavano ancora quei fatidici 5 miliardi. Di certo, il Pd non ci sta a passare per il partito che mette le mani nelle tasche degli italiani. Ecco perché si fa in quattro per dimostrare che si tratta di una narrazione "falsa" del leader di Italia viva. Il capo delegazione del Pd a Palazzo Chigi, Franceschini, che aveva retto il confronto con la ministra Bellanova l’altra sera, arrivando persino ad accusare i renziani di voler coprire l’evasione fiscale, invita i ministri democratici per un ‘summit di guerra’ prima della riunione del consiglio dei ministri convocato per il varo del Def.



Risultato: una dichiarazione al vetriolo in cui smentisce qualsiasi aumento dell’Iva, addossando tutto "alla smania di visibilità" di qualcuno per "avere qualche riflettore acceso". Il bersaglio è naturalmente Renzi e in seconda battuta Di Maio che nella riunione notturna era rimasto tranquillo, ma si era sfogato qualche ora prima in tv dicendo praticamente le stesse cose del Matteo fiorentino: "Il blocco dell’Iva è solo il punto di partenza". A dargli manforte anche il premier Conte, che stigmatizza i "giochini: noi siamo qui per fare le cose".