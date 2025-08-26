La partita delle Regionali, Renzi con Giani: la politica si fa coi voti. “Bilanciamo la sinistra radicale”

Roma, 26 agosto 2025 – Carlo Calenda accusa Matteo Renzi di essersi piegato ai Cinque Stelle, l’ex premier non le manda a dire e ribatte colpo su colpo.

Senatore Renzi, in Toscana lei invoca la logica del bipolarismo. Il leader di Azione, però, afferma di non poter sostenere Eugenio Giani perché il programma è stato dettato dal M5s. È così?

“Falso. Il programma non è stato ancora scritto. Noi porteremo le nostre idee: no a nuove tasse, più sicurezza, aiuti a famiglie e ceto medio. Il programma è un alibi, il vero programma è la scelta politica”.

Calenda vuole superare il bipolarismo. Che cosa c’è di sbagliato nel progetto?

“È semplicemente una proposta irrealizzabile. Il bipolarismo è ormai una realtà del Paese, prendiamone atto. È surreale leggere interviste di chi vuole cambiare il sistema politico senza però nemmeno candidarsi. La politica si fa con i voti, non con le interviste. Si decide in cabina elettorale, non su Twitter. Ammettiamo per assurdo che abbia ragione Azione: come fai a sostenerne le idee se hanno paura anche a candidarsi? Noi invece saremo decisivi nella coalizione come accaduto con Silvia Salis a Genova”.

Ha dato vita al Terzo polo: perché ora esclude che possa nascere un centro autonomo?

“Bisogna prendere atto della realtà. Non siamo riusciti a fare il quorum nemmeno con il proporzionale alle Europee, anche per le divisioni create da Azione. A maggior ragione non può esserci centro autonomo in un sistema maggioritario. La politica non è sterile testimonianza, ma capacità di cambiare le cose. Puoi fare la differenza dentro le coalizioni, non fuori”.

Ritiene davvero che Italia viva possa contrastare il peso crescente dell’asse M5s e Avs nel centrosinistra? In che modo?

“Italia viva deve costruire una casa riformista per tutti quelli che vogliono bilanciare il peso della sinistra radicale. Il Pd di Schlein, Avs e Cinque Stelle sono molto più a sinistra di noi. Per questo c’è uno spazio straordinario per le nostre idee”.

Lei è stato il più fiero avversario della cultura politica del M5s. Il suo giudizio è cambiato da quando il leader è Conte?

“Ho combattuto Conte quando stava con la Lega. Ho fatto nascere il Conte bis per evitare che Salvini al Papeete prendesse i pieni poteri. Ho portato Draghi a Chigi e ne vado fiero. Grazie alle mie manovre “machiavelliche” abbiamo eletto due volte Sergio Mattarella al Quirinale. Io faccio politica, tutto qui. Oggi Meloni sta prendendo i pieni poteri nel silenzio di tutti. Ma non ha la maggioranza: ha vinto solo grazie alle divisioni altrui. Se il centrosinistra si unisce, Meloni torna a casa”.

Fatto sta che è diffusa la sensazione che Conte e i Cinque Stelle esercitino una sorta di egemonia sul Pd di Elly Schlein.

“Per me, no: Schlein fa uno sforzo unitario per la coalizione. In Toscana, ad esempio, c’è un candidato riformista, Giani. Faremo una lista con lui, con i civici e i partiti di Avanti. Cinque anni fa insieme abbiamo preso il 7.5%. Se otterremo lo stesso risultato saremo la seconda forza della coalizione. L’egemonia si esercita con i voti, non con i post sui social”.

Anche lei sui social è attivo.

“Certo che sì. Ma poi ci metto la faccia, ci candidiamo e prendiamo voti. E inoltre riunisco persone in carne e ossa come alla Leopolda di inizio ottobre quando in migliaia discuteremo di idee per il futuro della Toscana e dell’Italia. Chi sta su Facebook, ma poi non si candida alle elezioni è ininfluente”.

Non pensa che Schlein dovrebbe essere meno timida nel rottamare le rendite di potere dei governatori?

“Il tema vero riguarda Emiliano: il suo egoismo fa male alla Puglia e fa saltare la candidatura vincente del bravo Antonio Decaro. Tutto il resto è sotto controllo”.

Senatore, di recente, è tornato ad accusare Meloni di essere asservita a Trump: non sarebbe più corretto rivolgere questa critica, casomai, all’intera Europa?

“Bruxelles deve svegliarsi. Ma il fatto è che Meloni sovranista ha abbracciato Trump sovranista. E il sovranismo uccide l’Italia e la Toscana: pensi al distretto del cuoio o del marmo o del vino o della pelletteria. Proprio per questo sostenere Giani e la casa riformista significa dare un’alternativa al sovranismo. Oggi in Toscana, domani in tutta Italia”.