Roma, 30 dicembre 2020 - L'immobilismo porta la legislatura alla fine. E' l'ennesimo messaggio di Matteo Renzi al premier Giuseppe Conte. E i venti della crisi di governo conrinuano a spirare in questi giorni di fine 2020. Renzi ha paralto questa mattina in Senato dove si sta discutendo della manovra di bilancio. "A chi dice 'siete irresponsabili perché mettete in discussione la stabilità', rispondo che ho lavorato perché si proseguisse l'esperienza di legislatura, ma una legislatura sta in piedi come una bicicletta: l'equilibrio si trova se si muove. L'immobilismo è ciò che fa terminare la legislatura". Del resto che Renzi annunci un minuto sì e l'altro anche che Italia Viva è pronta a togliere l'appoggio al governo accade ormai da giorni.

Il retroscena: possibile un Conte ter

Per quanto riguarda la manovra, Renzi ha annunciato il voto comunque favorevole di Italia Viva. "Oggi diremo sì alla manovra, ma assegnamo al governo la volontà di decidere cosa vuole fare da grande, noi non saremo complici dello spreco di denaro, ora la palla passa al governo".

Poi una frecciata al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, sul Recovery Fund: "Oggi scopro che bisogna correre, la mia domanda è, sul correre siamo tutti d'accordo, ma per andare dove? Perché se tu corri nella direzione opposta a quella corretta, per andare indietro ti ci vuole il doppio del tempo".