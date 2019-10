Roma, 5 ottobre 2019 - Il giorno dopo la polemica con il premier Giuseppe Conte sul cuneo fiscale, Matteo Renzi scrive su Facebook che Italia viva è "contro le tasse" e non contro il governo. "Italia Viva studia le carte, lancia proposte, trova coperture - dice Renzi -. Propone idee insomma. Questa è la prima novità da quando c'è Italia Viva: si discute di tasse e asili nido, non di mojito e alleanze. Noi non siamo contro il Governo, anzi: ma noi siamo contro l'aumento delle tasse. E lo abbiamo spiegato bene. Molti cittadini, in tutta Italia, si stanno avvicinando a noi. C`è un entusiasmo persino sorprendente. E la Leopolda lo dimostrerà una volta di più".

Video: l'affondo di Conte ad Assisi

Oggi il capo del governo, sulla stampa, ha insistito: "È inaccettabile che ogni giorno rimarchi uno spazio politico, questo ci precluderà di poter andare avanti. Non abbiamo bisogno di fenomeni. I cittadini vogliono una squadra che lavori per loro, non per se stessi"