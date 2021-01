Roma, 13 gennaio 2021 - Con le dimissioni delle ministre di Italia Viva, in diretta social per bocca di Matteo Renzi, sale la tensione sulla crisi di Governo. Dopo la visita del premier Giuseppe Conte al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la conferenza stampa di Matteo Renzi (prevista per oggi alle 17,30 e poi slittata alle 18) fuga ogni dubbio, nonostante l'apertura di Conte al confronto ("Crisi? Spero di no") cl quale - ha detto - non ci sono stati contatti nelle ultime ore.

In diretta ora dalla Camera https://t.co/wnpcam9q46 — Italia Viva (@ItaliaViva) January 13, 2021

Parla Renzi

"La conferenza stampa è per annunciare le dimissioni delle ministre di Italia viva Bellanova e Bonetti", esordisce Renzi. E continua: "Il senso di responsabilità consiste nell'affrontare i problemi, non a nasconderli. Siamo consapevoli che la nostra responsabilità è quella di dare risposte al Paese. La crisi politica è aperta da mesi, non è aperta da Italia Viva", ha aggiunto. E ancora: "C'è una drammatica emergenza da affrontare ma non può essere l'unico elemento che tiene in vita il governo. Rispondere alla pandemia significa avere desiderio e bisogno di sbloccare i cantieri e agire sulle politiche industriali". E sottolinea: "Ci sarà un motivo se l'Italia è il Paese ha il maggior numero di morti e il Pil che crolla".

Poi Renzi conferma: in Parlamento "voteremo lo scostamento di bilancio, le misure anti-Covid e qualunque sarà il governo, saremo dalla sua parte sul decreto ristori".

Ribaltoni in vista? "Non c'è ipotesi di un nostro governo che ribalti e si butti con un accordo sulla destra. Non abbiamo mai fatto un governo con Salvini e non è questo il momento per iniziare", garantisce il leader di Iv.

Quanto al Capo dello Stato, "l'appello di Mattarella è stato uno dei più belli mai fatti - dice Renzi - ma costruire, lo sanno bene chi crede nella logica di grandi costruttori di cattedrali, non si fa sulla sabbia. Biosgna chiarire cosa si fa, non è che ogni volta ci si rimette in gioco. Se invece non è chiaro dove vogliamo arrivare non c'è alcuna costruzione possibile. Prima di costruire vogliamo vedere il progetto".

Conte e la crisi di governo

"Una crisi? Spero di no", ha detto Conte dopo essere salito al Quirinale, dove il presidente Mattarella, in un'ora di colloquio, ha insistito sulla necessità di superare velocemente l'attuale fase di incertezza. "Confido che ci si possa trovare intorno a un tavolo" ha detto il premier, che ha comunque ribadito che il governo "può andare avanti solo con il sostegno di tutte le forze di maggioranza" e che per questo lui lavora "a un patto di legislatura".

Il premier insomma si è mostrato consapevole che una crisi di governo in questo momento sarebbe "incomprensibile". Poco prima dell'intervento di Renzi, alla domanda se, qualora venisse a mancare l'appoggio di Italia Viva, si dimetterà, Conte parlando con i cronisti ha replicato: "Spero non si arrivi a questo. Italia Viva sa che tutte le volte che pone dei problemi in modo costruttivo e c'è una discussione vera, troveranno in me sempre il massimo interlocutore".

Le altre forze di maggioranza

"Si faccia di tutto per riprendere il dialogo, il confronto nella maggioranza, per trovare una soluzione alla crisi", chiede il leader Pd Nicola Zingaretti convinto che sia ancora possibile rilanciare l'azione di questo esecutivo con un nuovo patto di maggioranza. E in un post su Facebook Goffredo Bettini (Pd) commenta: Le parole di Conte, dopo l'incontro con il Presidente Mattarella, interpretano lo stato d'animo del Paese. Siamo di fronte a prove terribili. La classe dirigente democratica deve sapersi unire per affrontarle al meglio nell'interesse dei cittadini. Ci sono le condizioni, dopo il buon lavoro con il contributo di tutti sul Recovery Plan, per definire un'intesa di fine legislatura, nei confini dell'attuale maggioranza che in questi mesi ha ottenuto risultati importanti".

"Dobbiamo tutti fare un passo indietro per il bene del Paese", è l'invito di Luigi Di Maio per evitare lo showdown. E Beppe Grillo rilancia una lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione del deputato M5S Giorgio Trizzino con un appello a fare "insieme un patto tra tutti i partiti". "Lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese", sostiene il fondatore M5S precisando poco dopo che "è sottinteso che il governo è di Conte".