Regioni La sfida del consenso

Se fosse questione solo di indici di gradimento non ci sarebbe partita. Il centrodestra spopola: conquista la maglia rosa tra i sindaci con Marco Fioravanti (FdI) al secondo mandato alla guida di Ascoli Piceno, che raccoglie il 70% dei consensi. E occupa militarmente l’intero podio d’onore tra i presidenti di Regione: al primo posto c’è Massimiliano Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia che bissa il successo del 2024, seguito dal veneto Luca Zaia, entrambi leghisti. La medaglia di bronzo va ad Alberto Cirio (Forza Italia) che in Piemonte consolida il gradimento che lo ha portato alla rielezione l’anno scorso. Insomma: il Governance Poll, che ogni anno mette in classifica le giunte locali, svolto da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, nelle regioni del Nord è quasi un en plein per la maggioranza.

Ma per il centrosinistra c’è una buona notizia: al quarto posto si piazza il toscano Eugenio Giani (Pd) che non dovrebbe avere grossi problemi alle regionali d’autunno nel duello con il (quasi) candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi (FdI), apprezzato primo cittadino di Pistoia: "Insieme si può fare la storia", commenta così il 19° posto nella classifica dei sindaci, che vede nelle piazze d’onore Michele Guerra, primo cittadino di Parma e poi ex aequo Vito Leccese (Bari) e Gaetano Manfredi (Napoli) tutti esponenti progressisti. Qualche preoccupazione in più tra i vertici del Nazareno destano i consensi del marchigiano Francesco Acquaroli (FdI). Non che sia nelle zone alte, deve accontentarsi del dodicesimo posto, ma è in ascesa rispetto all’anno scorso, quando occupava l’ultimo posto: ora lo rivoterebbe il 50,5% degli elettori. Per quanto lo sfidante sia l’amato ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, a pochi mesi dal voto è un cruccio. La regione è piccola, ma solo conquistandola Schlein & co. potranno davvero cantare vittoria. Nonostante i problemi a destra, il Veneto (dove il Pd punta su Giovanni Manildo) è considerato off limits, Toscana e Puglia (l’eurodeputato Pd Antonio Decaro se la vedrà probabilmente con il forzista Mauro D’Attis) sono tutte già roccaforti del centrosinistra. Sia ben chiaro: gli indici di gradimento non sono intenzioni di voto. "La scelta posta agli intervistati – spiega Antonio Noto, presidente dell’Istituto demoscopico – riguarda l’operato dei governatori o dei sindaci. Non è una proiezione del consenso quando si voterà". Insomma, segnale d’allarme sì, ma flebile.

La Campania è un discorso a parte: Vincenzo De Luca con il suo settimo posto si conferma secondo come popolarità tra i governatori del centrosinistra. Di qui l’imbarazzo della coalizione, che esita a mettere apertamente in campo Roberto Fico (M5s), candidato in pectore da tempo immemore, perché inviso al governatore uscente. C’è il rischio, schierandolo, di qualche suo colpo di testa. Va da sé che, qualora le cose non andassero come previsto, il senso delle regionali verrebbe capovolto. L’occasione per cercare lo sgambetto il centrodestra l’ha avuta, Giorgia Meloni era tentata ma alla fine non se n’è fatto nulla. Con il terzo mandato, De Luca si sarebbe ricandidato e il quadro sarebbe cambiato. Così non sarà: a scaldare i motori per la destra è il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli (FdI).

Nemmeno il caso gemello che affligge la maggioranza, quello del governatore Zaia, può dirsi chiuso. "I sondaggi lasciano il tempo che trovano, tutto ciò che non strozza ingrassa", il commento stizzito del Doge per il secondo posto. Lui mette sul tavolo il peso del suo nome: "L’ultima statistica dice che una lista come la mia può arrivare al 40-45%. Cercheremo di capire se il centrodestra la vuole valorizzare oppure no". Della serie: sono disposto a far vincere la coalizione di governo, ma alle mie condizioni. Per quanto Antonio Tajani rilanci Flavio Tosi, i tricolori veneti continuino a sperare, a meno di colpi di scena il candidato sarà leghista: Matteo Salvini preme per Alberto Stefani, Zaia per Roberto Marcato. Mettiamola così: i concorrenti sono tutti pronti alle caselle. Tranne per due regioni: la Campania e il Veneto. Non precisamente di scarsa importanza.