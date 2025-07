Regionali Veneto, Tossamai: "Vincere ora si può. Sarebbe una svolta"

Roma, 21 luglio 2025 – Giacomo Possamai, 35 anni, Pd. Due anni fa lei ha strappato il comune di Vicenza al centrodestra, battendo il sindaco uscente al ballottaggio. Ecco dunque la traccia: come si vince in Veneto? Svolgimento.

(ride, ndr) "Va detto che conquistare una città è molto diverso che vincere le Regionali. In quest’ultime il voto è politico, nei comuni invece vince il contatto con le persone".

Bene, premessa fatta. Poi?

"Il centrosinistra in Veneto ha una estrema necessità di mettere insieme tutte le forze e i punti di contatto tra realtà alternative alla destra. È valso per Vicenza come a Padova e Verona, se non fossimo stati in grado di costruire coalizioni larghe e forti non avremmo vinto".

Se è così facile, perché alle Regionali non vincete mai?

"Perché per anni ci siamo pervicacemente divisi o abbiamo chiuso gli accordi fuori tempo massimo. Questa tornata, ad esempio, è già differente".

C’è il candidato: l’ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo.

"È un fatto nuovo e molto importante, anche perché per la prima volta dopo anni siamo arrivati prima del centrodestra. Ora non resta che cementare una coalizione larghissima, per recuperare il terreno perduto".

Che non è poco: cinque anni fa Zaia vinse con il 76,8%...

"La peggiore sconfitta da quando esistono le Regioni. Ma va tenuto conto che il Veneto per il centrosinistra è come l’Emilia Romagna per la destra. È una partita in salita. Come il Vicenza che gioca contro la Juve".

Se lei fosse l’allenatore?

"Devi prepararti al massimo, avere tutti i giocatori carichi e in ottima forma ed entrare in campo per fare la partita della vita. Senza una sola di queste condizioni, non c’è gara".

E se è tutto perfetto?

"Resta il fatto che può non bastare. Una mano te la devono dare anche gli avversari..."

Beh, si stanno impegnando.

"La telenovela sul terzo mandato prima, i tira e molla su Zaia poi, i tre partiti che ambiscono tutti e tre a esprimere il presidente... il clima è favorevole".

Manildo è del Pd e non un civico. È uno svantaggio?

"Anche io sono del Pd e io ho vinto contro un avversario che si diceva civico e oggi è candidato con FdI. La verità è che si misura prima di tutto la credibilità".

E Manildo è credibile?

"È stato un buon sindaco, ha fatto lo scout, è stato negli alpini. Sembrano banalità ma sono i nostri valori locali, e qui contano molto. Dall’altro lato, per la prima volta, il candidato lo stanno scegliendo a Roma...".

E la campagna elettorale, a suo parere, è iniziata bene?

"Mi è piaciuto che sia partito dagli universitari, parlando di giovani e del tema abitativo, due argomenti ignorati da Zaia".

Sindaco, parliamoci chiaro: non succede. Ma se succede?

"Sarebbe una rivoluzione copernicana per il Veneto, un messaggio chiaro al governo, e anche un po’ al centrosinistra".