Regionali Veneto, Tosi: "Zaia? Lo vedo a Roma. FdI avrà la Regione"

Roma, 21 luglio 2025 – Flavio Tosi (europarlamentare, Forza Italia), che fine ha fatto la Lega in Veneto?

"Ha raggiunto, grazie a Salvini, un picco straordinario, poi è arrivata Meloni e ha rubato quello che Salvini aveva guadagnato. Gran parte dei voti si sono spostati su Fratelli d’Italia, in parte anche verso Forza Italia, ma di fatto la Lega non è più il primo partito in Veneto".

Dunque il candidato naturale, stando ai numeri, per la successione di Luca Zaia in Regione dovrebbe essere il meloniano Luca De Caro?

"Non so come andrà, ci sono 6 candidati governatori, ci sono parecchie città che vanno al voto nel breve termine, ma se uno dovesse scommettere su chi dovrà esprimere naturalmente il governatore, ebbene direi Fdi. Il Veneto è la regione dove sono più forti in Italia, hanno preso il 37,5% alle Europee, non hanno governatori al nord: sono quelli più a credito nella coalizione".

Forza Italia però è cresciuta moltissimo i questi anni.

"Veneto e Sicilia sono le regioni dove siamo cresciuti di più".

Lei, Tosi, ambisce alla successione di Zaia?

"Tajani ha già detto che se riuscisse a portare a casa il Veneto per Forza Italia, il candidato naturale sarei io, ma capisco che ci deve essere un equilibrio complessivo in cui tutti i partiti trovino soddisfazione".

La situazione del comune di Milano rende il quadro ancora più complesso?

"Beh, se oltre a Venezia si andasse a votare anche a Milano, ci sarebbe ulteriore carne al fuoco, ma a mio giudizio Sala deve restare al suo posto. Su alcuni temi la sua giunta è debole, come sulla sicurezza, perché Milano su questo fronte è un disastro, ma sull’urbanistica nulla questio, ha trasformato positivamente la città e non credo proprio che si sia messo soldi in tasca; dal punto di vista della liceità dell’azione politico amministrativa, non c’è assolutamente nulla".

E quale intravede essere, invece, il futuro di Luca Zaia?

"La strada più logica lo porta a Roma. Nelle questioni di partito non si è voluto mai mettere, e il congresso della Lega ha appena rinnovato Salvini. Sì, la cosa più ragionevole è che faccia il ministro in quota Lega"

Lei lo ha attaccato violentemente negli ultimi giorni, dalla Pedemontana alla gestione della sanità, fino al bilancio. Quali sono i suoi rilievi?

"Zaia non volle Forza Italia in giunta, quindi oggi noi siamo quindi siamo liberi di dire quello che pensiamo. Quello che ho detto lo ha scritto la Corte dei Conti: c’è un buco che riguarda la realizzazione della Pedemontana e ci sono le liste d’attesa nella sanità. Sono due problemi oggettivi".

Di cosa hanno bisogno i veneti in questo momento?

"Attrarre investimenti. La vicina Lombardia ha corso molto di più rispetto a noi".