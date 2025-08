Regionali Trattative balneari

Avrebbe voluto essere "militante", tanto per il Pd che per Fratelli d’Italia. È diventata un’estate di attesa di trattative irrisolte per le più importanti sfide regionali di autunno. A cominciare da quella del Veneto, ancora conteso tra Lega e Fratelli d’Italia, e della Toscana, dove il leader 5 Stelle Giuseppe Conte intende far dirimere e non vidimare dalla base l’alleanza col Pd.

Nel frattempo i partiti guida delle coalizioni hanno messo in campo l’impegno politico-ricreativo estivo rivolto ai vacanzieri di tutte le località come a chi rimane in città. Fratelli d’Italia riproponendo la quarta edizione il tour delle spiagge e le località di vacanza della tradizionale campagna estiva. Il Pd confidando nella rete delle feste dell’Unità che tengono alto quel che resta del volontariato. Anche se molto è cambiato rispetto agli anni della politica di massa dalle cucine e le tavolate pantagrueliche, il cui amore per la crapula non poteva non far pensare che nella passione comunista non ci fosse dell’umano piacere di vivere. Senza dimenticare la Lega, che proprio dalla sinistra ha mutuato lo spirito militante. Mentre i 5 Stelle, che ancora stentano a riconoscere alla partecipazione in corpore vili la stessa dignità di quella telematica, pensano a orgnizzare le presenze nei salotti tv estivi. Eccezion fatta per l’ex presidente della Camera Roberto Fico che da mesi batte molto più la Campania piuttosto degli studi tv per costruire il consenso intorno alla propria candidatura.

SPIAGGE E NON SOLO

Il tour delle località vacanziere del partito della premier è iniziato il primo agosto. Da Ostia a Bari, dalle spiagge di Mondello a Forte dei Marmi, passando per le località turistiche interne e i centri anziani, il partito della premier approfitta dell’estate per fare propaganda all’azione di governo con materiale informativo ma anche ironico, come "l’enigmistica tricolore". Una chiave per recuperare l’indispensabile dimensione ricreativa rispetto alla capacità di mettere in campo cucinieri della sinistra. Intanto rimane aperta la partita del Veneto, demandata a dopo la ripresa estiva, visto che si voterà a fine novembre. FdI continua a vagheggiare la presidenza della Regione lasciata vacante dall’eterno governatore leghista Luca Zaia. Ma proprio in virtù dell’appartenenza del doge al Carroccio appare una possibilità peregrina. Anche se potrebbe esserci ampio risarcimento tramite gli assessorati più rilevanti.

FESTE IN VERDE

Chiusa la kermesse di Cervia, la Lega ha ormai una ricca agenda di feste – Bolgher Fest (dal 22 al 31 agosto), Festa de Erdel (dal 21 al 25), Monza e Brianza (28 agosto-8 settembre) e molte altre per laghi, valli e altipiani – fino all’appunto per il raduno sul "sacro pratone" di Pontida il 21 settembre. Occasione in cui non potrà più mancare il candidato veneto, quasi sicuramente Alberto Stefani. Ma nemmeno il popolare Zaia, il cui destino continua a incombere su tutta la vicenda, vista la minaccia di presentare una lista personale che potrebbe togliere voti, eletti e prebende a tutta la coalizione. Salvini sarebbe forse per dargli al massimo un biglietto del treno. Ma il consenso e la capacità di Zaia sono una risorsa di cui Meloni non intende privarsi. Difatti potrebbe persino elargirgli la successione, sempre più imminente, a Daniela Santanchè al Turismo.

A TUTTA UNITÀ

Il Risiko delle candidature, con la complicazione poi risolta in dell’avviso di garanzia al candidato nelle Marche Matteo Ricci, ha fatto saltare l’estate militante del partito di Elly Schlein. Al quale rimane però la consistente rete delle (circa 130) feste dell’Unità, che si concentrato soprattutto tra Emilia-Romagna e Toscana rosse, ma rimangono ben presenti nel settentrione e anche al sud, Puglia in primis, dove l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro corre per la successione a Michele Emiliano. Quest’anno la festa nazionale sarà a Firenze dal 2 al 14 settembre. Come d’obbligo, dato che si vota nella Regione per la conferma di Eugenio Giani. Molto probabilmente senza il sostegno dei 5 Stelle, dato che Giuseppe Conte nella regione dove il Movimento è meno rilevante lascerà la decisione ai circoli che col Pd sono sempre stati in attrito.