Regionali Toscana, i riflessi nazionali. Schlein alla fine esulta. Ma era lei a frenare Giani

Roma, 14 luglio 2025 – Stavolta Elly Schlein non aspetta che vadano avanti le proiezioni per parlare. La parte ingrata dei reticenti tocca agli avversari. Il risultato è subito chiaro: vittoria schiacciante. La segretaria del Pd corre ad abbracciare Eugenio Giani e, tra un complimento e l’altro, si sfoga con i giornalisti: "Chi ci aveva dato per finiti ha preso una facciata. Sommando i voti assoluti delle tre regioni che hanno votato, la coalizione progressista ne ha già più del centrodestra".

Molto più discreto il governatore rieletto, vero vincitore della partita. Ecumenico, promette di dialogare con tutti. Non c’è modo di rigirare la frittata: 13 punti di scarto chiudono la bocca a qualsiasi obiezione. Il Pd supera il 34% e sopravanza di otto lunghezze circa Fratelli d’Italia, che occupa la seconda piazza. Il partito di Giorgia Meloni ha mantenuto le posizioni delle Europee, ma nel complesso per la destra il risultato è molto negativo.

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein abbraccia il governatore Eugenio Giani

L’effetto Vannacci

Non che la coalizione sperasse nella vittoria nella regione rossa per eccellenza. Ma con un candidato che aveva già espugnato l’imprendibile Pistoia pensava di potere accorciare le distanze. Non è andata così: la Lega è uscita letteralmente schiantata, sotto la soglia di sbarramento del 5% anche se entra in consiglio regionale perché, essendo in una coalizione, l’asticella scende al 3%. "Se questo è l’effetto Vannacci speriamo che prosegua", ironizza Schlein.

In effetti, in Toscana Matteo Salvini aveva messo tutto nelle mani del generale e non è escluso che una parte di elettorato leghista abbia negato il voto in segno di protesta contro “l’intruso“. "Chi non ha votato, non si lamenti", tuona Vannacci. Di ben altra opinione l’ex consigliere regionale Giovanni Galli: "Lui ha voluto la responsabilità, ha perso, ora dovrebbe rimettersi in coda nella Lega". I “vannacciani“ minimizzano: "Senza di lui andava anche peggio". A uscire ancora più ammaccato del generale è chi lo ha scelto: Salvini.

La riflessione degli alleati

Gli alleati ora iniziano a chiedersi se non debba fare qualche riflessione sulla collocazione politica del partito. Se Forza Italia tiene ("abbiamo due punti in più rispetto al 2020" notano gli azzurri), a fare il paio con la Lega dall’altra parte della barricata ci sono i 5 Stelle, anche loro sotto il fatidico 5%. Conte fa finta di niente, canta vittoria e considera i risultati la prova "della bontà del progetto". Ne è convinta anche Schlein: "È stato smentito chi aveva dichiarato la fine della coalizione. Per vincere, bisogna andare uniti".

In realtà questo test sembra dar ragione alla strategia del Nazareno solo a metà. L’unità si conferma un elemento necessario, ma non sufficiente. Sull’altra metà, la convinzione cioè che non si debba cercare il voto dei moderati, ma quello del proprio popolo puntando su radicalità e identità le cose stanno diversamente.

Affluenza più bassa della storia toscana

L’affluenza è stata la più bassa nella storia delle elezioni toscane. A garantire la vittoria del centrosinistra non sono stati gli astensionisti richiamati alle urne dalla incombente ’minaccia fascista’ come è accaduto 5 anni fa, quando la paura del Salvini alle porte aveva fatto impennare l’affluenza, e neppure la mobilitazione di questi giorni riversatasi nei forzieri di Toscana rossa e di Avs. A fare la differenza è stato lo stile di Giani: pragmatico, pacato, da partito di governo non di lotta. Il contrario di quello su cui vorrebbero puntare sia Elly sia il suo sponsor, Dario Franceschini.

Specularmente, l’errore della destra non è stato la scelta, arrivata colpevolmente in ritardo, del candidato, il migliore sulla piazza, ma la campagna elettorale orchestrata su attacchi a testa bassa contro la sinistra. Una ricetta che gli elettori non hanno apprezzato, tanto meno con la ciliegina sulla torta del “Vannacci furioso”. Del resto la seconda forza del centrosinistra è la Casa riformista di Renzi; certo lui giocava in casa, ma ha superato pronostici e sondaggi della vigilia.

Insomma, in Toscana ha vinto un Pd capace di parlare all’elettorato moderato e ha perso un centrodestra che pareva tornato ai tempi in cui stava all’opposizione, e se l’è giocata tutta sull’antagonismo. È un elemento che in futuro dovranno considerare sia la premier che Schlein. Non è un segreto che Elly avrebbe voluto cambiare cavallo per mettere in campo un fedelissimo più gradito a Conte. Non fa sconti Pina Picierno su X: "La candidatura del nostro Eugenio Giani è stata la scelta migliore ingiustamente sottoposta ai raggi X da forze che hanno pesato poco nelle scelte elettorali dei toscani". Se l’avessero spuntata Schlein e Conte sarebbe stata un’altra partita, e forse un altro risultato.