Regionali Stallo all’italiana

Che le prossime elezioni regionali di autunno avessero una forte impronta politica era evidente, dato che si tratta dell’ultima, grande chiamata al voto prima delle Politiche del 2027. Che i partiti e le coalizioni riuscissero a impantanarsi, al punto di non riuscire a ufficializzare molte candidature, era meno scontato. Se ne riparla dopo le ferie. Ma intanto gli attriti aumentano.

VALLE D’AOSTA

Partiamo da Nord. La più piccola delle Regioni autonome rimane l’ultimo baluardo del proporzionalismo e non elegge direttamente il presidente, scelto invece in seno al consiglio regionale. Non si profilano tuttavia candidature. L’unica cosa sicura è che il Pd ha siglato un’intesa con gli autonomisti dell’Union Valdôtaine per avere in ticket Valeria Fadda come vice di Raffaele Rocco per la contemporanea corsa per le Comunali alla guida del capoluogo, a scapito del musicologo di area progressista in carica Gianni Nuti. Un accordo propedeutico alle Regionali, dove l’Union è destinata a svolgere il ruolo di dominus. Si vota il 28 settembre.

VENETO

La fine dell’era di Luca Zaia non è indolore per il centrodestra. La presidenza è contesa dalla Lega del governatore uscente e da Fratelli d’Italia, che scalpita per ottenere la guida di una delle grandi Regioni del Nord produttivo e ricco; anche se si avvicina il tempo in cui il governatore di area leghista della Lombardia Attilio Fontana dovrebbe lasciare l’ambito posto al sole al partito della premier. Per il voto di fine novembre restano in lizza il giovane segretario regionale della Liga e deputato Alberto Stefani e il senatore di FdI Luca De Carlo, con la variante del presidente degli industriali locali Matteo Zoppas di area FdI. Mentre per il centrosinistra corre l’ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Molto dipende anche dalla futura collocazione di Zaia, che comunque patrocinerà una propria lista, approvata infine dal leader del Carroccio Matteo Salvini, ma indigesta invece per gli alleati e il partito della premier. Che, se non troverà una collocazione per l’ex governatore, rischia pure di trovarlo alla guida della lista omonima.

TOSCANA

Tutto risolto nel centrosinistra sulla ricandidatura del governatore dem Eugenio Giani, dopo che la consultazione interna ai 5 Stelle – con opportuno quesito – ha dato il via libera a stipulare l’intesa scritta. Il campo extra-large, da Avs ad Azione, sarà sicuramente, anche se non ancora ufficialmente, sfidato dal sindaco pistoiese di FdI Alessandro Tomasi. Si vota il 12 e 13 ottobre.

MARCHE

Giochi chiusi dopo la settimana di passione successiva all’avviso di garanzia all’ex sindaco di Pesaro ed eurodeputato dem Matteo Ricci, che si è candidato per sfidare il governatore Francesco Acquaroli di FdI, che traballa sopratutto sui disservizi della sanità. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte ha infatti apprezzato che Ricci abbia risposto agli inquirenti e dato il proprio via libera all’insegna di un garantismo inedito rispetto allo stile giustizialista del movimento. Ma la tenuta del quadro delle alleanze per i 5 Stelle guarda più a lungo termine a radicare la capacità di governo locale e nazionale. Si vota il 28 e 29 settembre.

CAMPANIA

Il nulla osta di Conte nelle Marche spiana la strada alla candidatura in Campania dell’ex presidente della Camera Roberto Fico, che già da mesi batte il territorio. Anche il volitivo governatore uscente dem Vincenzo De Luca alla fine ha dato il proprio consenso, in cambio della guida del Consiglio regionale, di una paio di assessorati per i fedelissimi, a cominciare dalla sanità, e dell’elezione del figlio deputato Piero alla guida del Pd regionale. Condizioni che la segretaria Elly Schlein avrebbe sottoscritto all’insegna del proprio neo-realismo doroteo, non senza malumori tra i propri sostenitori locali. Per il centrodestra dovrebbe correre il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, anche se Forza Italia sollecita una candidatura civica.

PUGLIA

Praticamente scontata la candidatura dell’ex sindaco dem di Bari, Antonio Decaro, per la successione a Michele Emiliano. Ma la presenza nelle liste dello stesso governatore uscente e del suo predecessore, Nichi Vendola, sta facendo letteralmente infuriare l’eurodeputato. Come fare politiche di discontinuità avendo in consiglio non uno, ma due predecessori? La vicenda ha mandato in stallo la situazione, anche se il campione di preferenze Decaro preferisce Bari a Bruxelles: "Allora candidati tu", ha detto l’ex sindaco al plenipotenziario Francesco Boccia. In alto mare anche il centrodestra, dove rimane in pole il deputato azzurro Mauro D’Attis per il voto di novembre.

CALABRIA

L’azzurro Roberto Occhiuto si è dimesso e ricandidato per aggirare l’inchiesta per corruzione che lo riguarda e comincia a dare qualche preoccupazione al centrodestra romano. Il centrosinistra, invece, si sta avvitando intorno alla candidatura mai seriamente formalizzata dell’eurodeputato 5 Stelle Pasquale Tridico, alquanto riluttante a lasciare Bruxelles, dove ha trasferito anche la famiglia. Per quanto unico davvero competitivo, a quanto pare il suo nome sarebbe stato però millantato per ottenere il via libera a una deputata del Movimento tra Anna Laura Orrico e Vittoria Baldino. Al che Avs non ci sta e chiede la candidatura per il giovane sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi. Alle Europee dell’anno scorso, per inciso, il potenziale campo largo aveva raccolto complessivamente più voti del centrodestra. Si vota il 5 e 6 ottobre.