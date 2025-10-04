Regionali, secondo round. Sprint sulle candidature. Ma prima c’è la Calabria

Sale e piazze piene, nonostante il freddo piuttosto insolito a queste latitudini in questa stagione. E appello di tutti i candidati ad andare a votare per evitare che le urne, invece, siano vuote. Si chiude con i partiti nazionali tutti schierati anche la campagna elettorale in Calabria: Giuseppe Conte con Pasquale Tridico sul palco di Rossano-Corigliano nel nord della regione (Elly Schlein partecipa ma in video-collegamento), c’è pure Marco Rizzo a sostegno del candidato di Democrazia Sovrana e Popolare, Francesco Toscano.

FdI schiera Arianna Meloni a Catanzaro, insieme a Roberto Occhiuto, Matteo Salvini va a Reggio Calabria, dove punta tutto sul Ponte sullo Stretto, e si dice convinto che il centrosinistra "non perderà, stra-perderà". Qualche contestazione per lui, Roberto Vannacci e Claudio Durigon da parte dei “No Ponte“ al comizio finale della Lega, mentre a Roma ancora non si trova la quadra per annunciare i candidati anche per Puglia, Campania e Veneto.

Per tutto il giorno si sono rincorse voci di un possibile accordo raggiunto, anche perché il leader leghista in mattinata, prima di partire per Reggio Calabria, ne avrebbe parlato con Giorgia Meloni. Nessuna conferma ufficiale, qualche laconico "lavori ancora in corso". A sera si diffonde lo schema che vedrebbe in Puglia il civico Luigi Lobuono (ex presidente della Fiera del Levante), Fratelli d’Italia in Campania con Edmondo Cirielli e la Lega che manterrebbe il Veneto con Alberto Stefani. Ma i fedelissimi della premier invitano alla cautela, e lo stesso Salvini glissa, dicendo che i nomi si avranno "a breve", pur avendo assicurato solo due giorni fa che "entro la settimana" si sarebbe chiuso. La settimana "è ancora lunga", scherza.

Anche Occhiuto, che passa la giornata a incontrare sostenitori e candidati, va all’attacco dello sfidante, che ha lanciato la "proposta assurda" di sospendere il bollo auto per i calabresi. Per il candidato del centrosinistra si tratta di una compensazione per le "strade dissestate". Per il governatore uscente, e ricandidato, si tratta invece di una misura che porta "178 milioni" senza i quali "saremmo al dissesto", incalza Occhiuto. Tridico, dice, sta facendo una campagna "da Cetto La Qualunque e se durasse ancora un po’ direbbe pure che imbianca casa a tutti...".

Giuseppe Conte però invece è convinto che "l’onda dei cittadini" possa riservare "brutte sorprese" a Occhiuto e pure la segretaria Dem invita ad andare a votare perché solo così "possiamo fare la differenza". Lunedì si vedrà se a vincere non sarà, ancora una volta, l’astensione.

Intanto, Matteo Ricci, candidato di centrosinistra sconfitto nelle Marche, torna in Europa dove "mi batterò per la mia Regione", confermando di voler fare politica a Bruxelles.

red.pol.