Regionali, ritorna lo stallo. Dogi e viceré non mollano. E bloccano le candidature

A sinistra ogni giorno ha la sua pena e non sfugge all’amara legge neppure una regione dove i giochi sembravano fatti. Nella Toscana di Eugenio Giani, governatore uscente e probabilmente rientrante, Calenda punta i piedi; con Renzi si arriva a una rissa verbale ma questa non è una novità. Il leader di Azione accusa il Pd di aver stretto con M5s un patto "con tanti desiderata ideologici". Il capo di Iv l’invita a lasciar perdere: "Se crediamo nel bipolarismo è evidente che ci si debba alleare con compagni di strada anche lontani dalle nostre idee". Calenda rilancia: "Caro Matteo, siamo in Parlamento perché gli elettori hanno votato il nostro programma, non quello della Taverna". Il bello è che se Calenda ha sbattuto la porta, gli esponenti locali di Azione hanno già un accordo con Giani per entrare nella sua lista. Il quadro si chiarirà entro la metà della prossima settimana con la riunione di coalizione convocata dal governatore toscano.

Sugli altri fronti le domande sono sempre le stesse: Zaia farà la sua lista? De Luca junior diventerà segretario del Pd campano? E quale sarà il destino di Michele Emiliano: candidato esplosivo nelle liste del Pd o assessore per un anno e poi senatore? Eccoli i veri nodi per le Regionali d’autunno: sciolti questi, le altre tessere del puzzle andranno a posto. Si tratta di nodi correlati all’immenso potere che acquistano a volte i governatori, anzi i doge e i viceré.

Il doge, si sa, è Luca Zaia. Che non demorde, insiste per presentare in Veneto la sua lista che Forza Italia e FdI vedono come il fumo negli occhi. Se facesse il pieno porterebbe via consiglieri e correlati quattrini. E Salvini, che la sponsorizza, insisterebbe sul primato della Lega, sommando i suoi voti a quelli di Zaia. Il quale lascia aperto uno spiraglio: "Se ne riparla il primo settembre". Per convincere il ’riottoso’ a rinunciare bisogna offrirgli una postazione preziosa. Ma quale possa essere la premier, pur chiedendolo da settimane, non l’ha ancora capito. Sarà al centro del vertice del centrodestra che, a un certo punto, dovrà esserci. Dove non si sa, ma non in Puglia nonostante le ricorrenti voci: Giorgia ci tiene a godersi le vacanze. Nell’occasione i leader dovrebbero indicare i candidati quasi certamente perdenti: in Puglia da tempo scalda i motori il forzista Mauro D’Attis, in Campania – dove il viceministro Edmondo Cirielli (FdI) non è più così convinto – ci sono Mara Carfagna (Noi Moderati) e Giosy Romano. In Toscana Alessandro Tomasi (FdI) di chance ne ha poche ma riesce a suscitare un vespaio dentro Forza Italia con la sua lista: "Se deve servire a togliere voti, soprattutto io parlo per il mio partito, non ci convince", dice il segretario regionale azzurro Marco Stella.

La sinistra di guai ne ha due: i viceré di Campania e Puglia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. Con il primo Elly Schlein si è rassegnata a patteggiare. Il prezzo del governatore uscente è alto: controllo sulla sanità attraverso un assessore di sua fiducia, presidenza del consiglio per sé e segreteria del Pd regionale per il figlio Piero. I guai iniziano qui perché i pasdaran spediti da Schlein a suo tempo in loco per fare piazza pulita starebbero facendo fuoco e fiamme per evitare un accordo che per loro suona come una resa. In Puglia la nota dolente è sempre la doppia candidatura degli ex governatori Vendola ed Emiliano, dei quali il candidato in pectore Antonio Decaro (Pd) non vuole sentire parlare. Quella di Vendola è una fiction: il veto serve a non far suonare come personalizzato quello su Emiliano.

La mediazione su cui si lavora è bizantina: Emiliano dovrebbe non candidarsi, dopo il voto gli cadrebbe in mano un assessorato ma solo per un anno: un parcheggio in attesa del seggio al Senato. Non è chiaro se almeno uno dei due diretti interessati sia disposto ad accettare compromesso. Si capirà nei prossimi giorni: tra i molti che aspettano, nessuno palpita più del capogruppo Pd a Palazzo Mamada, Francesco Boccia. Se Decaro dovesse rifiutare, la candidatura toccherebbe a lui, che di spostarsi dal centro, dove è il numero due del partito, per tornare nel confino pugliese non ha voglia.