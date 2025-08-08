Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia

Roma, 8 agosto 2025 – “Se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fattelo amico”. E questa alla fine è stata la linea scelta dalla segretaria dem Elly Schlein nei riguardi dei feudatari locali. A cominciare dai governatori di Campania e Puglia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. L’uno ampiamente e famigliarmente risarcito per il via libera al 5 Stelle Roberto Fico, l’altro che ancora incombe con la sua mole sul futuro del sempre più indispettito candidato governatore Antonio Decaro.

Da donna di mondo quanto diffidente, la leader del Pd, che all’inizio della propria avventura al Nazareno esortava alla necessità di “estirpare” capibastone e cacicchi, non ci ha messo molto a far proprio l’adagio popolare attribuito a Giulio Cesare e reso celebre da Michael Corleone nelle versione “amici vicini, nemici ancora più vicini”. Tanto che le voci critiche interne al partito adesso l’etichettano addirittura come “dorotea” rotta a ogni accordo.

Pietra dello scandalo in casa dem sta diventando il caso Campania. Nella Regione del più esecrato e vituperato dei cacicchi, qual è stato il potente e pirotecnico Vincenzo De Luca, la segretaria avrebbe infatti siglato un accordo alquanto indigesto per i suoi sostenitori, anche per i risvolti di carattere familistico. Per il via libera a Fico il governatore avrebbe ottenuto uno o due assessori in giunta, nelle persone dell’uomo di riferimento Fulvio Bonavitacola e di Ettore Cinque, attualmente incaricato del bilancio e delle risorse per la sanità, che per l’appunto andrebbe a occupare la casella chiave della sanità. In più De Luca pensa di occupare in persona il posto di presidente del Consiglio regionale. Ma soprattutto avrebbe ottenuto il ruolo di segretario regionale per il figlio deputato Piero, esponente dell’area riformista che però sul territorio è alquanto referente dell’ingombrante padre. La vicenda promette evolvere in modo non indolore.

In Puglia, invece, più che Schlein sono stati i suoi più autorevoli sostenitori e alleati, a cominciare dal presidente dei senatori Francesco Boccia, a dar adito alle pretese di Emiliano che fanno ombra a Decaro. Emiliano si vuole infatti candidare, oppure farà l’assessore, in attesa di approdare al Senato nel 2027, anche se si schermisce. Una presenza che porterebbe voti in forza del radicamento locale, ma che a maggior ragione disturba Decaro. Si dice persino che, all’inizio della partita sulla successione, Boccia e i vertici pugliesi si siano riuniti col governatore per spiegargli che si sarebbe dovuto fare da parte, salvo non saper far altro che dichiararsi tutti suoi discepoli e debitori. Si capisce allora che lo stizzito Decaro provochi Boccia esortandolo a candidarsi lui, che a suo tempo ha già perso le primarie con Nichi Vendola. Altro ex governatore capolista che un po’ stizzisce Decaro, il quale comunque preferirà esser governatore che 1 su 720 a Bruxelles.

Nei dem, d’altronde, il governo è diventato la ragion d’essere: “Non più un mezzo ma il fine”, rileva qualcuno. In un contesto di tracollo della partecipazione elettorale, per non dire della militanza, il personale politico degli eletti e i nominati costituisce l’ossatura di carriere personali e potere clientelare indispensabile al consenso di un partito. Nella qual cosa il Pd è tale e quale gli altri, compresi ormai i 5 Stelle, che Giuseppe Conte sta appunto traghettando verso un ruolo permanente nelle istituzioni locali e nazionali.