Regionali in Campania. Sangiuliano si candida. E sarà derby con Boccia

Gennaro ‘Genny’ Sangiuliano scioglie la riserva e annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania, il 23 e 24 novembre. L’ex ministro della Cultura guiderà la lista di Fratelli d’Italia, affiancando il candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli. "La cosa ha iniziato a prendere forma la scorsa primavera", racconta, spiegando di aver condiviso il progetto di frontman della lista meloniana con i vertici del partito come Giovanni Donzelli, Ignazio La Russa e Arianna Meloni.

Sessantatré anni, napoletano, laureato in giurisprudenza, Genny è giornalista prima nelle reti private poi nella carta stampata – L’Indipendente e il Roma. Dal 2003 approda in Rai, fino a diventare direttore del Tg2 nel 2018. Nel 2022 Sangiuliano è ministro alla Cultura del governo Meloni, carica da cui si dimette nel settembre 2024 al culmine di uno scandalo per la liaison con l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, anche lei ora in lizza ma sotto la bandiera del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.

La scelta di Sangiuliano suscita naturalmente reazioni diverse. Le opposizioni sollevano polemiche sulla candidatura, ma lui risponde a muso duro: "La partecipazione alla vita politica è un diritto democratico. Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?". Al sindacato Usigrai, che non gli risparmia critiche accusandolo di aver usato la "Rai come un tram" (fino a oggi è stato corrispondente da Parigi), Genny risponde ricordando che in Rai molti colleghi hanno intrapreso carriere politiche prima di lui, da Badaloni a Marrazzo, fino a Giulietti. E chiarisce: "Se sarò eletto, andrò in aspettativa: ma avendo oggi 63 anni, poi sconfinerò nella pensione". Sul fronte dei rapporti con Palazzo Chigi, Sangiuliano rassicura: nessuna freddezza con la premier Giorgia Meloni dopo le dimissioni dal ministero. "È talmente impegnata che non abbiamo un rapporto quotidiano, ma quando ho deciso mi ha detto: “In bocca al lupo, fai le cose per bene“".

Tuttavia Genny deve fronteggiare anche qualche mal di pancia nella sua stessa coalizione. I boatos riferiscono che Cirielli non avrebbe apprezzato né la presentazione della candidatura come un invito dei vertici né la lista di "amici" citati a sostegno. Il nodo centrale riguarda però l’impatto che un nome tanto mediatico possa avere su una campagna elettorale già in salita. Cirielli si trova a fare i conti con sondaggi non favorevoli e la presenza di Sangiuliano, con il suo carico di gossip, solleva interrogativi: può un candidato così "ingombrante" aiutare davvero la remuntada del centrodestra? Nei prossimi giorni, infine, si capirà il peso di quello che è stato già definito "l’elefante nella cristalleria": Maria Rosaria Boccia, la donna al centro della vicenda che ha portato alle dimissioni di Sangiuliano dal Mic. Un eventuale incrocio tra i due – in un dibattito, in una piazza o anche solo sulla stampa – potrebbe innescare dinamiche imprevedibili. Su questo tema, però, Sangiuliano preferisce glissare: "Ho molta fiducia nella magistratura italiana. Basterà attendere che faccia il suo corso". I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio dell’imprenditrice per stalking e diffamazione.

La strategia dell’ex ministro sembra comunque guardare lontano. Se i sondaggi dovessero confermarsi e il centrosinistra dovesse vincere con Roberto Fico, Sangiuliano si troverebbe nella posizione di capo dell’opposizione in Consiglio regionale (Cirielli intende riprendere il ruolo di viceministro). Una postazione da cui guardare alle Comunali di Napoli (primavera 2026) per la sfida con Gaetano Manfredi o alle Politiche del 2027. Se invece Cirielli dovesse conquistare la presidenza della Regione, l’ex ministro, da capolista, potrebbe rivendicare l’"effetto Genny" e aspirare a un posto in giunta.