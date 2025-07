Regionali, FdI alza la voce. Donzelli: niente bandierine

Roma, 12 luglio 2025 – “Ci confronteremo con gli alleati, sceglieremo in ogni regione il miglior candidato possibile, senza cercare di mettere le bandierine a tutti i costi. Siccome non facciamo il gioco del Monopoli non è che dobbiamo per forza fare questo lo prendo io questo lo prendi tu. Anche perché se lo dovessimo fare, Fratelli d’Italia dovrebbe prendere tutto. Forza Italia governa 5 regioni, la Lega 4, noi 3: le attuali proporzioni non sono queste” (per la cronca FdI è rientrata su Cirielli in Campania). Così il responsabile Organizzazione di FdI Giovanni Donzelli sottolineando come il numero delle regioni governate dai partiti della coalizione di centrodestra, sia in netto squilibrio rispetto all’attuale forza espressa dagli stessi. E in questo bisogno di ribilanciamento, in questo “mal di pancia“ espresso dal partito attualmente col maggiore seguito in Italia (28,9% secondo Termometro politico), c’è un vulnus da sanare prima possibile, considerando l’imminenza delle elezioni regionali autunnali (si voterà in Veneto, Toscana, Puglia, Campania e Marche nonché Valle d’Aosta). L’indispensabilità di un accordo quadro è ormai sotto gli occhi di tutti, e le strategie che porteranno a individuare i candidati dovranno tenere conto di quanto accade a centinaia di chilometri. È il caso dell’asse Campania-Toscana per i partiti di opposizione, dove il veto fin qui posto da De Luca all’individuazione del candidato del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, sta bloccando altre ufficializzazioni, in un valzer di panchine dal sapore di calciomercato. In Toscana, dopo la mossa di Giani che ha sciolto le riserve circa un secondo mandato, forte anche dell’alto gradimento incassato come uno dei governatori d’Italia più amati, il Pd si gioca molto della sfida d’autunno, considerando che la Toscana, da sempre fortino della sinistra, non sembra più invulnerabile. C’è poi il Veneto di Zaia (anche lui incandidabile come De Luca in Campania per il no al terzo mandato), in cui si registrano animi caldissimi, con le minacce del governatore uscente di presentare una propria lista-valanga, il desiderio della Lega di usarne il nome come traino (e il secco no di FdI), e il bisogno per il centrodestra di non sciupare un ampio bacino di voti, in un territorio in cui il sostegno a Zaia è ancora molto forte. Comunque, a detta di Fulvio Martuscielllo (FI), la settimana prossima ci sarà il primo vertice tra i leader nazionali.