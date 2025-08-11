Regionali, dalla Calabria al Veneto. La vera partita si gioca sulla sanità

Buongoverno o affarismo? Interesse pubblico o profitto privato? Gestione diretta o convenzionata? Efficienza o clientelismo? L’amministrazione della sanità è diventata l’aspetto più complicato e controverso, oltre che finanziariamente e politicamente dirimente, dall’indomani della riforma del titolo V della Costituzione che ha affidato la "tutela della salute" alla legislazione concorrente delle Regioni. Tanto è vero che, dopo le poltrone delle governatrici e dei governatori, gli assessorati alla Sanità sono diventati le postazioni più rilevanti e contese delle amministrazioni regionali: quelle su cui cui si appuntano mire e interessi di carattere politico ma anche privatistico. Lo dimostrano l’attenzione e le contese che si stanno svolgendo dal Veneto alla Campania.

LA REGIONALIZZAZIONELa vicenda risale alla modifica dell’ordinamento (altri artt. 116-120) decisa con la legge costituzionale 3/2001 per inseguire le istanze autonomiste propugnate dalla Lega e assecondate sul momento da non pochi amministratori locali di centrosinistra. Tra le altre numerose cessioni di potestà legislativa esclusiva (dal commercio estero alla sicurezza sul lavoro, l’istruzione, la formazione professionale, la ricerca scientifica, i trasporti...), lo Stato ha affidato alle Regioni la legislazione concorrente in materia di sanità. Da premier, Matteo Renzi aveva proposto di riportare la tutela della salute sotto la potestà dello Stato, insieme al ridimensionamento dei poteri del Senato, ma la personalizzazione della consultazione si è rivelata fatale per le ragioni della riforma. Nel contesto di ristrettezze croniche che affliggono la spesa pubblica italiana, la sanità diventa perciò una cartina di tornasole della qualità, l’indirizzo, la mediazione di interessi, i potentati politici che caratterizzano le amministrazioni regionali: sia nel bene come nel male, e spesso anzi contemperando i due aspetti bifronti della medaglia. Del resto impegna oltre il 70% dle bilancio di ogni Regione.

I GUAI DEL SUDLe inefficienze maggiori e croniche, ma insieme le interferenze e le relazioni di interesse, sono nel Mezzogiorno. Il caso della Calabria è da anni sotto gli occhi di tutti. La Regione guidata dal dinamico azzurro Roberto Occhiuto (già commissario della sgangherata sanità locale) è il fanalino di coda di tutte le classifiche, come quella redatta da Gimbe, che la colloca al minimo del 23% per qualità delle prestazioni sanitarie. La Calabria è tra le otto regioni inadempienti per i livelli minimi essenziali. I piani di rientro del deficit hanno determinato un taglio dei posti letto, con liste di attese infinite, difficoltà di accesso enormi a tutte le prestazioni e pazienti costretti al cosiddetto turismo sanitario nelle altre regioni. Un disastro così cronico che, paradossalmente, non si ripercuote sull’amministrazione di centrodestra. Ma anche nella Campania del Vicenzo De Luca la situazione è cronica per carenza di personale, deficit, inefficienze, liste di attesa. Il viceré può rivendicare una gestione numericamente positiva dell’emergenza e la vaccinazione Covid, dato che si profetizzava il disastro. Ma il quadro resta fosco e le processioni dei questuanti in cerca di raccomandazione ingrossano. Non a caso il governatore uscente chiede la sanità per il suo assessore al bilancio – già impegnato anche nel reperimento di risorse per la salute – Ettore Cinque.

SCONTRO VENETOTra le questioni più rilevanti c’è il rapporto tra pubblico e privato, anche convenzionato. L’Emilia Romagna e la Toscana rossa hanno da tempo aperto al rapporto col privato convenzionato. Soluzione criticata da alcuni esperti del settore – uno per tutti, l’ex sindaco di Roma e europarlamentare Ignazio Marino –, in ragione del fatto che il servizio privato convenzionato riscuote un considerevole profitto a carico di Stato e Regioni. Le cui inefficienze, tuttavia, raramente consentono di utilizzare meglio quelle risorse. Anche il Veneto di Luca Zaia, in cima alla classifica per le prestazioni regionali, ha scelto la linea della sanità pubblica e del privato convenzionato. Difatti il governatore uscente è contrarissimo all’idea che il forzista Flavio Tosi possa assumere la guida della sanità, cui mira nell’esplicito intento di esportare il "più liberale modello lombardo" di stampo privatistico. Per Zaia rimane invece dirimente "non far crescere la sanità privata", in quanto "c’è un limite che non va superato oltre il quale si abdica alla cura pubblica del cittadino".

(2. Fine)