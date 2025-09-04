Regionali, Cattaneo e lo stallo sul Veneto. “Sì alla Lega, ma niente lista Zaia”

Roma, 4 settembre 2025 – A ciascuno la sua grana. Per il centrosinistra è la Puglia, e la telenovela si snoda sotto gli occhi di tutti. Per la destra è il Veneto, e qui invece tutto viene coperto dalla massima discrezione possibile. Alessandro Cattaneo, responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia, sicuramente uno dei dirigenti più equilibrati nel testa a testa con la Lega, guarda comunque con ottimismo alle prossime regionali.

Il Pd è vicino a risolvere i problemi, voi in Veneto siete ancora in alto mare. Come mai, onorevole Cattaneo?

“La situazione si sbloccherà anche da noi. Il Veneto esce da un’esperienza di governo importante, sotto la guida di una figura di peso nazionale come Zaia. È naturale che la scelta del candidato richieda riflessione. Ma non è vero che a sinistra hanno risolto tutti i problemi. Vedo nervosismo in Puglia, in Campania, e ovunque si voti. Per loro è la prima prova del campo largo, per il centrodestra è un’abitudine andare insieme”.

Alessandro Cattaneo, responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia, ha 46 anni

Perché Forza Italia non vuole un candidato leghista nel Veneto?

“Nessuno ha mai messo veti: abbiamo chiesto semplicemente un confronto a 360 gradi. Allargare il perimetro spesso aiuta a trovare soluzioni condivise”.

Ma quale partito dovrebbe esprimere un candidato?

“Tifo sempre per la mia squadra: Forza Italia ha profili all’altezza, a cominciare da Flavio Tosi. Ma capisco la posizione della Lega che non vuole perdere il Veneto. Ha pulsioni autonomiste fortissime, anche più della Lombardia, per loro è una regione strategica. Comprenderei anche una eventuale scelta di Giorgia Meloni a favore del Carroccio. Non dimentichiamo che Berlusconi aveva dato nel 2013, nel momento cioè di massima debolezza della Lega, la presidenza della Lombardia a Roberto Maroni”.

Il suo partito è contrario alla lista Zaia. Teme che eroda i suoi consensi?

“No, il tema non è quello. È finita la stagione delle liste civiche: oggi serve rafforzare i partiti nazionali che sostengono un governo stabile. Bisogna unire, non frammentare: ecco perché vedrei positivamente una candidatura di Zaia nella lista della Lega”.

E in Campania e in Puglia? Perché non avete ancora un candidato? Le considerate perse?

“Assolutamente no. Sono contendibili. Fico in Campania è sostenuto da una coalizione con tanti mal di pancia, lo stesso vale per Decaro in Puglia. Il centrodestra corre per vincere, e Forza Italia lavora per fare liste competitive. In Puglia abbiamo proposto Mauro D’Attis, in Campania Fulvio Martusciello, due figure note e autorevoli”.

Mara Carfagna in Campania sarebbe un buon nome?

“Mara ha sicuramente il profilo per raccogliere un ampio consenso. Troveremo la quadra: si deve puntare sulla figura migliore”.

Con i poteri attribuiti dal Titolo V della Costituzione i governatori sono diventati quasi dei viceré. È il momento di rimetterci mano?

“Non credo che il problema sia il potere dei governatori. Quando sono percepiti come viceré è perché i cittadini li considerano buoni amministratori. Io sono autonomista e federalista: avvicinare il potere decisionale ai territori è un valore”.

L’Autonomia differenziata di Calderoli la soddisfa?

“Ora sì. Noi di Forza Italia abbiamo lavorato per migliorarla”.

Chi vede come candidato sindaco di Milano? Un civico o un politico?

“Chi può vincere. Se sarà un civico bene. Ma Forza Italia nasce a Milano, Berlusconi è Milano: siamo in grado di esprimere un buon candidato politico”.

A proposito di Berlusconi: come giudica le critiche della famiglia al suo partito?

“Berlusconi è ancora la ragione sociale del partito: il legame con la famiglia è nel nostro dna. Se Pier Silvio o Marina, personalità di grande valore, volessero dedicarsi di più al partito sarebbe un’ottima notizia”.