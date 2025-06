Referendum verso il flop

Quorum lontano – almeno a giudicare dai dati d’affluenza di ieri– per i cinque referendum sui quali sono stati chiamati a esprimersi 51 milioni di elettori. Un dato abbastanza in linea (anche se superiore) con l’ultima tornata referendaria – quella del 2009 sulla legge elettorale – in cui si votò su due giorni come quest’anno e che non andò a buon fine. Ai seggi tutti i promotori del referendum oltre al presidente Sergio Mattarella – che ha votato a Palermo – con diverse violazioni del silenzio elettorale. Il Viminale ha comunicato un’affluenza alle 12 tra il 7,41 e il 7,43%, lontana dalla soglia del 10% che storicamente assicura il raggiungimento del quorum. Alle 23, i dati definitivi seganvano il quorum al 22,6% dato "zavorrato" dal Sud e dalle Isole dove a votare sono andati davvero in pochi a partire dalla Calabria, la regione più astensionista con il 16,25%. Mentre le più presenti alle urne sono state la Toscana (29,9%) e l’Emilia-Romagna (28,8%). Minimo lo scarto dei votanti tra i 5 quesiti referendari.

Nell’ultima tornata referendaria in cui il quorum fu raggiunto, quella del 2011 sull’acqua pubblica, il dato segnò l’11,64% alle 12, salito poi al 30,33% alle 19, mentre quest’ anno alla stessa ora l’affluenza si ferma al 16% nei 5 quesiti. I promotori auspicano che oggi gli elettori andranno alle urne "per far sentire la loro voce" e rendere validi i referendum, ma è una mera speranza. Il dato politico lo si avrà, tuttavia, solo oggi pomeriggio, quando sarà definitivo il numero dei votanti che i leader del campo largo sperano possano superare i 12 milioni di persone, ovvero un numero uguale o superiore a quello che ha fatto vincere Giorgia Meloni alle ultime politiche. Per la segretaria dem, Elly Schlein, un numero così alto di votanti potrebbe rappresentare un "foglio di via" da Palazzo Chigi alla premier, ma nel caso opposto, sarebbe indubbia la disaffezione degli italiani non solo nei confronti dello strumento referendario, ma anche rispetto ai temi del lavoro, della sicurezza sul lavoro e della cittadinanza. Un assist, dunque, al centrodestra, che potrà parlare anche di spreco di denaro pubblico, rispetto a una tornata elettorale che poteva essere evitata.

Ma di tutto questo si potrà parlare, con maggiore chiarezza, solo oggi a urne chiuse, quando i dati potranno rappresentare con chiarezza gli scenari futuri. Intanto, il comitato promotore ha inviato una lettera al sindaco di Roma Gualtieri e al Prefetto, lamentando che alcuni presidenti di seggio abbiano chiesto "preventivamente agli elettori" se volevano o meno ritirare tutte le schede. Altre disfunzioni si sono registrate a Roma a Trastevere, a Via dei Genovesi, dove i seggi al primo piano, senza ascensore, ha reso impossibile l’accesso agli anziani e ai disabili che hanno protestato. Il problema si è risolto quando una giornalista della Rai ha chiamato le telecamere a riprendere il disservizio. A quel punto il personale addetto ha allestito in tutta fretta un seggio al piano terra e gli anziani hanno potuto così votare dopo oltre 3 ore di attesa.

In ultimo, nell’isola di Giannutri, arcipelago toscano, dove non ci sono seggi e dove il traghetto per il Giglio passa solo il giovedì, il sindaco ha organizzato a spese del Comune il trasporto per i 15 aventi diritto, ma solo due di loro ne hanno approfittato. Costo dell’operazione: 1.200 euro, spesa che il sindaco Armando Schiaffino, ora chiede inutilmente al Ministero dell’Interno di sostenere.