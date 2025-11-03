La giudice: “No ai due Csm e al sorteggio”

Roma, 3 novembre 2025 – “La separazione delle carriere è un falso mito: di fatto la divisione tra le funzioni di giudice e di pubblico ministero già esiste. Inoltre, la legge Cartabia ammette un solo passaggio da un percorso all’altro e la percentuale attuale di passaggio si registra attorno a poco più dell’1%”.

Se è una riforma inutile, perché i magistrati parlano di attentato alla democrazia?

“Perché la separazione passa attraverso l’istituzione di due diversi organi di governo autonomo – due Csm distinti per capirci – con componenti sorteggiati, e la creazione di un’Alta Corte disciplinare. L’unico obiettivo è quello di indebolire l’indipendenza della magistratura”.

Monica Mastrandrea è giudice civilista a Torino e componente della giunta esecutiva centrale dell’Anm. Dirige anche la rivista La Magistratura: non si perde in astruserie tecniche.

Come viene minata l’indipendenza delle toghe?

“Da un lato, la selezione per sorteggio mina alle fondamenta la rappresentatività di qualsiasi organo costituzionale. Nessuna categoria sceglie i propri rappresentanti con sorteggio. Dall’altro, con l’Alta corte disciplinare si rischia di trasformare il procedimento disciplinare in uno strumento di controllo. Avremo una magistratura esposta ad interferenze esterne”.

Esiste un problema specifico per il ruolo del pm?

“Sì. Un Csm requirente separato da quello giudicante allontanerà il pm dalla cultura della giurisdizione, dei diritti e delle garanzie. I requirenti saranno allontanati dal sistema giustizia per essere aggregati di fatto al sistema dell’amministrazione della sicurezza pubblica con inevitabili ingerenze dell’esecutivo. E a seguire saranno portati sotto il controllo del governo, come in tutti i Paesi in cui c’è questa separazione”.

Il governo dice che il sorteggio scardina il potere delle correnti, i cui effetti nefasti sono emersi con il caso Palamara.

“È un’ipocrisia. Non c’è nessun “potere correntizio”: ci sono magistrati che si riuniscono in gruppi associativi sulla base di comuni valori. Il problema in passato è stato il carrierismo di alcuni che però sono stati allontanati”.

L’altro giorno la premier ha accusato l’Anm di non aver mai appoggiato nessuna riforma della giustizia. È così?

“Affatto. Diamo costantemente un contributo propositivo, penso alla legge sul femminicidio discussa in queste settimane. La riforma Nordio invece si inserisce in un disegno di erosione dello stato di diritto. L’equilibrio tra giustizia e democrazia è messo in discussione non solo in Italia, ma in moltissimi Paesi, dove si attacca il controllo di legalità”.

È innegabile che molte scelte del governo, dalla gestione dei migranti in Albania al Ponte sullo Stretto, sono finite nel mirino dei magistrati.

“I magistrati applicano la legge”.

Interpretandola.

“Certo. Ma lo facciamo nel quadro della cornice costituzionale e dei principi sovranazionali. Non c’è nessuna contrapposizione politica. Parliamo della Costituzione, non del governo”.