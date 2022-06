Referendum giustizia ed elezioni amministrative: quello che c'è da sapere. Guida al voto

Oggi è election day: si vota dalle 7 alle 23 per 5 quesiti referendari (pesa l’incognita quorum: deve votare il 50% + 1 degli aventi diritto) e per il rinnovo di 971 comuni. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle 14 di domani. I quesiti sono sulla "legge Severino" per l’incandidabilità dopo condanna; sulla limitazione delle misure cautelari; sulla separazione delle carriere dei magistrati; sulla valutazione dei magistrati da parte dei membri laici dei consigli giudiziari; sulle firme per le candidature al Csm.

Il primo turno delle amministrative riguarda 971 comuni e 8.831.743 elettori. Al voto 22 capoluoghi di provincia e 4 di regione: Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, L’Aquila, Barletta, Taranto, Catanzaro, Palermo, Messina, Oristano. Ballottaggi il 26.

Dal punto di vista squisitamente politico sarà un test impegnativo per i partiti. Il centrodestra gioca un derby tra Lega e Fd’I per la leadership (Salvini o Meloni?). Il centrosinistra dovrà testare se l’asse Pd-5Stelle funziona.

Caos a Palermo: un centinaio di presidenti di seggio ha dato forfait. E in molte zone non sono state consegnate le schede.

Tutti gli approfondimenti

Elezioni e referendum 12 giugno 2022: orari, come si vota e fac-simile scheda

Referendum alla sfida del quorum. Quesiti difficili, in pochi capiscono

Referendum: le posizioni dei partiti. Quante sono le schede

Tessera elettorale: spazi esauriti. Cosa fare

Elezioni comunali 2022, quante preferenze si possono dare e come

Voto disgiunto elezioni comunali: come funziona, dove non si può fare