Referendum 2025: ecco l’affluenza nella tua città. La mappa navigabile

Roma, 8 giugno 2025 – Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno si vota per i referendum su lavoro e cittadinanza. Sono 5 quesiti su cui ci si dovrà esprimere, 'armati' di tessera elettorale e documento di identità. Le domande riguardano ambiti importanti della vita sociale e civile: la disciplina dei licenziamenti illegittimi (scheda verde chiaro), norme sui licenziamenti e relative indennità nelle piccole imprese (scheda arancione), contratti a termine (scheda grigia), sicurezza negli appalti (scheda rosso rubino) e, infine, il quesito sui requisiti per ottenere la cittadinanza (scheda gialla). L’elettore, ricorda il Viminale, potrà esprimere il proprio voto tracciando un segno sul "Si" o sul "No", accanto al quesito riportato sulla scheda. Chi vota sì chiede di abrogare la norma, chi vota no chiede di mantenerla.

Referendum 2025 (foto Imagoeconomica)

Cruciale è il quorum (del 50 per cento più uno degli aventi diritto) senza il raggiungimento del quale l'esito sarà comunque negativo.

La mappa: l’affluenza città per città