Redditi parlamentari, Giuseppe Conte il più povero: dichiarati poco più di 24mila euro nel 2022

Roma, 27 dicembre 2023 – Se Matteo Renzi è il parlamentare più ricco, Giuseppe Conte è invece quello più povero. Dalle dichiarazioni dei redditi 2023 depositate in questi giorni dagli onorevoli di Camera e Senato si scopre infatti che il reddito percepito l'anno scorso dal leader del M5s ammonta a 24.359 euro lordi, pari dunque a 1.400 euro netti al mese.

Giuseppe Conte, leader del M5sssss (Ansa)

Da quanto evidenzia il quotidiano online Open, che pubblica il documento, prima di diventare deputato alle ultime elezioni Conte era a reddito zero, quindi in condizione di chiedere il reddito di cittadinanza. L'ex premier infatti percepisce l'indennità parlamentare di 10.435 euro lordi al mese dal 13 ottobre 2022 e la sua dichiarazione dei redditi registra esattamente i due mesi e mezzo corrisposti dopo la sua elezioni alla Camera. Quindi nei restanti nove mesi e mezzo Conte non ha percepito alcuno stipendio, segno che per guidare il Movimento non riceve alcun compenso (salvo eventuali rimborsi che non devono essere dichiarati). Open evidenzia poi un’altra curiosità: per un gioco di deduzioni (per l'abitazione generale) e detrazioni di imposta (per bonus ristrutturazione), nel 2022 Giuseppe Conte ha pagato solo 1.776 euro di tasse, 148 euro al mese, pari ad una pressione fiscale del 7,2%.

I redditi degli altri parlamentari

Come detto, il più ricco del Parlamento risulta essere il leader di Italia Viva con un reddito imponibile di 3.187.769 euro, mentre la premier Giorgia Meloni ha un imponibile di 284.798 euro e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein di 94.725. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, si attesta a quota 95.384 euro. Invece non è stata ancora depositata la dichiarazione dell'altro vicepremier e ministro Antonio Tajani, leader di Forza Italia.

Da segnalare poi tra le dichiarazioni più pesanti quelle dell'ex ministro delle Finanze Giulio Tremonti (2.545.553 euro) e del presidente della Lazio e senatore azzurro Claudio Lotito (1.112.060 euro di imponibile). L'archistar Renzo Piano, invece, nel 2023 ha dichiarato un reddito complessivo relativo al periodo d'imposta 2022 di 2.512.391 euro per il fisco francese e un imponibile in Italia di 389.521 euro. Infine nell'Alleanza Verdi-sinistra il 'derby' finanziario lo vince Nicola Fratoianni con 98.539 euro, mentre Angelo Bonelli non va oltre gli 80.967 euro.

