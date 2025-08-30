Rai, valzer di direttori. Dal Tg1 a Palazzo Chigi? Chiocci: “Nulla è deciso”

Roma, 31 agosto 2025 – L’idea è che a Palazzo Chigi si stia già pensando a mettere in piedi una macchina da guerra comunicativa in vista delle Regionali e poi delle Politiche del 2027 (o forse anche prima) se la notizia di fine estate, che arriva a scuotere la Rai, è il possibile passaggio dell’attuale direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, a portavoce del governo Meloni a partire dal 15 settembre. Il diretto interessato ha negato ogni trattativa in corso: “Non me ne vado, sto bene al Tg1 in questi due anni e mezzo ne ho ricevute molte di proposte, ma non intendo darvi corso”.

Però, come noto, una smentita è una notizia data due volte, tant’è che al Tg1 già si pensa a chi possa arrivare sulla tolda al posto di Chiocci: sarà Mario Sechi, da tempo in cerca di nuova collocazione? O Nicola Rao, attuale direttore di Rai Radio Uno, uomo fidato di FdI? Certo, se non fosse appena passata dalla vicedirezione Tg1 alla guida dell’ufficio stampa Rai, il nome giusto sarebbe stato quello di Immacolata Boccia, ma non è detto che le carte vengano mescolate nuovamente quando – e se – avverrà il passaggio di Chiocci a più alto incarico. Lui ieri ha cercato di stemperare con la redazione (“non vi convocherò di nuovo se anche dovessero uscire altre indiscrezioni simili, vi ho già detto tutto”), ma qualcosa accadrà. E a breve.

D’altra parte, le indiscrezioni, pubblicate dal Foglio, secondo le quali la premier avrebbe pressato Chiocci per portarlo alla direzione della comunicazione, non sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Lo stesso Chiocci ha svelato che la premier lo ha “sondato informalmente per capire una mia eventuale, futura, disponibilità nella gestione della comunicazione, affiancando il collega Fabrizio Alfano che segue già tutta la comunicazione di Palazzo Chigi e del Cdm”. Un dialogo propedeutico a qualcosa di importante, ma derubricato dal protagonista a “chiacchierata come tante altre in questi mesi, a cui non è seguita assolutamente alcuna decisione da parte mia. È ovvio che, qualora dovessi prenderla in considerazione, ne informerei per tempo prima l’azienda, dimettendomi conseguentemente da direttore. Ma allo stato, ripeto, non c’è nulla”.

Va detto che il fatto che Chiocci fosse in trattative con Chigi lo sapevano tutti a Saxa Rubra e qualcuno ha anche fatto maliziosamente notare come la notizia del suo ipotetico addio al Tg1 sia uscita esattamente il giorno dopo la certificazione del sorpasso da parte del Tg5, quasi a distrarre l’attenzione da possibili polemiche. “Un evento circoscritto – avrebbe detto Chiocci alla redazione –, nella media siamo stabilmente avanti alla concorrenza”. Quindi ha prodotto uno studio dell’Osservatorio di Pavia secondo cui il Tg1 figurerebbe come “il più equilibrato”.

Insomma Chiocci avrebbe colto l’occasione per ribaltare la narrazione, imbastita dalle opposizioni, di un Tg1 in crollo verticale. Chiocci, va detto, non ha un buon rapporto con Giampaolo Rossi, l’ad Rai, ma c’è anche chi scommette che a Chigi durerebbe il tempo di un battito d’ali, dovendosela vedere con il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e con l’autonomia dello staff della premier. Intanto, il Tg1 non naviga davvero in buone acque, ma questo, al momento, per la Rai appare un problema secondario.