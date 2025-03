Rai, raggiunto l’accordo per i direttori dei Tg

Roma, 17 marzo 2025 – Accordo nella maggioranza per le direzioni dei Tg in vista del Cda in programma il 20 marzo che dovrebbe procedere con l'approvazione alle nomine. A quanto si apprende, alla guida di Rainews 24 andrà Federico Zurzolo (in quota Forza Italia), al posto di Paolo Petrecca che approderà a Rai Sport. Nicola Rao (sostenuto da Fratelli d'Italia) prenderà il timone del Giornale Radio a partire da luglio quando andrà in pensione Francesco Pionati. Confermati invece Roberto Pacchetti (quota Lega) al timone della Tgr, così come Pierluca Terzulli (in area dem) al Tg3.

Maria Rita Grieco, attuale vicedirettrice del Tg1 (in quota azzurri) prenderà il posto di Fabrizio Ferragni alla guida di Rai Italia. Infine Andrea Sassano, direttore di Rai Teche, dovrebbe prendere il posto di Flavio Mucciante alla Radiofonia.