Quel cappellino della premier. Buona domenica, tutta italiana

Canè

Il sorriso ammiccante, a bocca chiusa e leggermente piegata, parla più della scritta sul cappellino. "Adesso voglio vedere cosa dite!". Il "buona domenica" con selfie di Giorgia Meloni affidato ieri al circo dei social, è un misto di coraggio, furbizia e messaggio politico.

Il coraggio è quello di tuffarsi in un’arena in cui possono dirtene di tutti i colori. Una calamita per ammiratori, che infatti si sperticano a migliaia in complimenti e incoraggiamenti personali come se quel saluto fosse rivolto singolarmente, un augurio solo a te che mi guardi. Lodi e affetto, dunque, ma anche l’inevitabile caterva di insulti, di accuse. "Che hai da sorridere?" "Il Paese è allo sfascio, quale buona domenica!". Il repertorio della Rete è sterminato, e comprende i bambini di Gaza, a cui Giorgia avrebbe dovuto rivolgere un pensiero esplicito, la sudditanza con Trump, l’inconsistenza in politica estera, il fallimento in economia. Tutta la consueta, legittima, litania delle critiche italiche. I social sono così: lo spunto, l’occasione, lo sfogatoio.

Meloni lo sa bene, e quel selfie non nasce certo per caso. Coraggio, dunque, di alimentare un’ondata di critiche, ma anche la furbizia di proporsi in modo normale, nella domenica di fine agosto, per molti l’ultima prima del ritorno al lavoro. Seduta in una macchina che non ha l’aria di essere un’auto blu, cintura allacciata, felpa grigia: l’italiana media che va in gita fuori porta con la famiglia. In un certo senso la coda intima del recente bagno di folla al Meeting di Rimini: sono quella che ha preso un’ora di applausi, ma che poi si toglie il tailleur, si mette sportiva, e vive una domenica come voi. Cosa che ovviamente piace ai più (del resto Schlein balla sui carri del gay pride) e fa storcere il naso ai nostalgici dell’etichetta, quando le cariche istituzionali (sempre maschi) non si toglievano giacca e cravatta neppure in spiaggia (Moro, Spadolini...). Normale.

Infine il messaggio politico sul cappellino: "Italia Original 1861". Stile Trump? Molto vagamente. Il copricapo non è rosso e non parla di un’Italia che deve diventare grande, ma di quella che diventò unita. Qualcosa, però, scivola nella mente di chi guarda. Concetti cari a Giorgia: Patria, assieme, ce la stiamo facendo. Inutile dire che nelle reazioni social la scritta sembra quella meno commentata. Impone un piccolo ragionamento. Troppo difficile. Buon lunedì.