Roma, 4 luglio 2019 - Putin è arrivato a Roma. Il presidente russo è atterrato all'aeroporto di Fiumicino in visita ufficiale in Italia. Putin si è poi recato con la sua delegazione in Vaticano, dove viene ricevuto in udienza da papa Francesco. Il corteo di auto, proveniente direttamente da Fiumicino, è arrivato in Vaticano attraversando Piazza San Pietro e l'Arco delle Campane, per raggiungere quindi il Cortile di San Damaso. Quello di oggi è il terzo incontro in Vaticano tra papa Francesco e Vladimir Putin. Il primo fu il 25 novembre 2013 e il secondo il 10 giugno 2015. Ma in tutto le udienze avute da Putin con tre Papi in 19 anni salgono a sei, dato che il 6 giugno 2000 e il 5 novembre 2003 incontrò anche Giovanni Paolo II e il 13 marzo 2007 Benedetto XVI, tanto da diventare in assoluto uno dei più 'assidui' capi di Stato in visita Oltretevere.

Il programma della giornata

La visita-lampo di Putin in Italia sarà densa di impegni. All'appuntamento in Vaticano seguirà, alle 15, un pranzo al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il leader russo, insieme a Conte, terrà una conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi al termine dei colloqui, previsti da protocollo alle 16:15. Successivamente, intorno alle 18:30, interverrà al Forum di dialogo italo-russo della società civile, che vedrà riuniti alla Farnesina i rappresentanti delle imprese, del mondo della cultura e di quello accademico. La giornata della delegazione russa - di cui fanno parte anche il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, e quello dell'Industria, Denis Manturov - si chiuderà alle 19:30 con una cena di lavoro a Villa Madama offerta dal premier Conte, a cui si uniranno altri esponenti del governo, tra cui i vice premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il capo della diplomazia, Enzo Moavero Milanesi. Al netto di eventuali ritardi, non nuovi per il presidente russo, rimane, infine, l'incognita sul possibile incontro, eventualmente in forma privata, con Berlusconi.

