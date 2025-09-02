Puglia, tre giorni per un nome a sinistra. In Veneto Zaia non molla la sua lista

Per quanto il vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini (ieri nelle Marche a sostegno della ricandidatura del presidente uscente Francesco Acquaroli) rivendichi il Veneto per la Lega, il vero problema del centrodestra rimane la futura collocazione del presidente uscente Luca Zaia. Ragion per cui tutto resta completamente in alto mare. Per quanto il capo dei senatori dem e plenipotenziario pugliese Francesco Boccia rompa il silenzio per sostenere che Antonio Decaro "può unire" la coalizione, il problema è che il candidato in pectore continua a porre aut aut sulle candidature dei predecessori Michele Emiliano e Nichi Vendola che non saranno accettati. Ragion per cui si profila sempre più la soluzione di ripiego, è un po’ paradossale, di un terzo mandato per Vendola.

Sul Veneto non si è mossa assolutamente foglia nelle ultime settimane. Fonti vicine al presidente Zaia, anzi, smentiscono anche le voci in merito alla sua candidatura come capolista della Lega invece che alla guida delle proprie liste personali: soluzione sicuramente preferita da tutti gli alleati perché toglierebbe meno voti, eletti e prebende. Finora "nessuno ha parlato con nessuno", informano dalle parti del governatore. Il cui futuro rimane dirimente.

Zaia alla guida di proprie liste ridurrebbe la rappresentanza di tutti i partiti della coalizione; sicuramente meno se invece guidasse le liste della Lega. In ogni caso il governatore uscente assumerebbe probabilmente la guida del Consiglio regionale – come vuol fare Vincenzo De Luca in Campania e forse anche Emiliano in Puglia –, esercitando sicuramente un peso sulla giunta locale. Per Fratelli d’Italia, insomma, ci sono scarse possibilità di sostituire la Lega al potere in Veneto. Ragion per cui riamane in pole position la candidatura del giovane segretario della Liga Alberto Stefani. Anche un rapido sbocco di governo per Zaia – possibile solo al Turismo al posto della tenace Daniela Santanchè – potrebbe sì toglierlo dall’ingombro regionale a danno di tutti gli alleati, ma difficilmente essere merce di scambio con la Lega per la guida del Veneto.

Il neo-feudalesimo politico si dimostra insomma il tratto peculiare delle amministrazioni e le leadership locali, che in virtù del proprio ruolo intrattengono rapporti sempre più diretti col potere nazionale, scavalcando le assemblee elettive, così come fa sempre più anche il governo rispetto al Parlamento. Il caso del Pd è emblematico. La segretaria Elly Schelin ha dovuto concedere ampio margine al governatore uscente della Campania De Luca e anche il figlio Piero, che diventerà segretario regionale. Adesso ci si aspetta un suo intervento per convincere Emiliano a recedere dall’intenzione di candidarsi in Puglia. Ma non sarà per nulla facile offrirgli alcunché che non possa già prendersi da solo, compreso un seggio al Senato, visto che il governo resta un miraggio. Entro venerdì, però, la segretaria dovrà presentarsi alla festa a Bisceglie accanto a un candidato.

Ormai la situazione in Puglia si è "incartata" in modo quasi irresolubile, come osservano sconsolati autorevoli parlamentari dem. Il candidato in pectore Decaro ci ha messo del suo con gli aut aut sulle candidature degli ex presidenti rimandati nel campo del Pd. Anche perché quando a febbraio si è prospettata la sua candidatura l’ex sindaco di Bari non aveva posto la questione, mentre i dem Pugliesi si sono prostrati davanti a Emiliano. Tanto è vero che Decaro avrebbe già minacciato per ben "due volte" di ritirarsi, accettando poi di non farlo su consiglio della minoranza riformista dem. Ma ormai siamo allo showdown. E ogni ora di più si rafforza la possibilità che venerdì Schlein si presenterà insieme Vendola invece che di Decaro.