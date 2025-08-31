Puglia Non molla nessuno

"A questo punto non so proprio che cosa prevedere, ma in un modo o nell’altro la vicenda a breve di dovrà risolvere". La quasi sconsolata constatazione di un autorevole leader del centrosinistra rende conto di tutte l’amarezza e l’incredulità per la spirale perversa in cui si sta avvitando la vicenda pugliese. L’aut aut posto dal candidato governatore in pectore Antonio Decaro sulla partecipazione come capilista dei predecessori Michele Emiliano per il Pd e Nichi Vendola per Avs rischia infatti di avvitarsi in una spirale indistricabile.

Classico caso in cui la testardaggine e l’inconciliabilità più personali che politiche potrebbero far deflagrare la situazione, determinando il ritiro sdegnato di Decaro e la necessità di trovare in tempi rapidi una soluzione alternativa per non compromettere il ventennale governo continuativo della Regione a opera del centrosinistra. Ipotesi per cui, nonostante i due mandati già adempiuti, già si (ri)pensa all’ex popolare governatore Vendola di Avs più che al Pd Francesco Boccia, nient’affatto propenso a lasciare la guida del gruppo del Senato dopo essere a suo tempo uscito battuto nelle disfide alle primarie con l’esponente della sinistra radicale libertaria. Queste, comunque, le figure veramente papabili. Mentre il centrodestra, nell’indisponibilità del commissario europeo di Forza Italia Raffale Fitto, ragiona se mettere in capo il deputato azzurro Mauro D’Attis o il sottosegretario alla salute di FdI Marcello Gemmato.

Lo stallo per il momento è totale. L’ex sindaco di Bari Decaro aspira fortissimamente di succedere a Emiliano anche nell’ufficio di presidente della Regione. Ma la sua intransigente presa di posizione contro la candidatura dei predecessori nelle liste di Pd e Avs si è trasformata in un nodo gordiano indissolubile. Data l’impossibilità sia formale che politica di imporre veti sulle liste degli alleati, anche Emiliano rivendica a buon titolo il diritto costituzionale di concorrere. In fine settimana Decaro si dovrebbe esser visto o vedere a cena con Vendola. Ma è difficile, per non dire impossibile, che l’ex governatore possa abdicare alla candidatura, visto anche che Avs ha bisogno di superare lo sbarramento del 4%.

"Si troveranno le soluzioni anche in Puglia e Campania", dove "stiamo lavorando per chiudere le ultime cose", sostiene la segretaria del Pd Elly Schlein a proposito delle contese che affliggono il partito non meno della colazione. "Noi mettiamo a disposizione della coalizione Antonio Decaro perché riteniamo sia il candidato più forte", soggiunge il segretario regionale dem Domenico De Santis informando che il Pd sta "lavorando in modo riservato" per risolvere la situazione. "Decaro è figlio della Puglia migliore, ma con lui si volta pagina", dice il dem Goffredo Bettini impegnato a tessere la trama delle alleanze interne a sostegno della segretaria suo malgrado. "Il Pd non attenda oltre – esorta Bettini –. Faccia il suo dovere. Esprima pubblicamente e ai più alti livelli la sua posizione. Definitiva. La questione è diventata nazionale. Giochi di sponda non risolvono, ma ingarbugliano ulteriormente". Mentre dai 5 Stelle il vicepresidente Mario Turco recapita l’endorsement: "Antonio Decaro ha la nostra massima stima – dice –. Apprezziamo il lavoro che ha fatto a Bari e attendiamo ora le interlocuzioni all’interno del Partito democratico".

Il 3 settembre Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni saranno sullo stesso palco al Monk di Roma per la festa di Avs. Potrebbe essere l’occasione per una prima disamina. Anche se il problema è soprattutto interno al Pd.