Puglia Decaro si arrocca

Più che una mano di poker, il rilancio senza limiti del candidato in pectore del Pd e il centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro si sta trasformando in una roulette russa. Il veto posto dall’ex sindaco di Bari sulla candidatura come capolista di Avs dell’ex governatore Nichi Vendola sta infatti mettendo il colpo in canna diritto alla tempia dell’accettazione dell’investitura da parte dell’ex sindaco di Bari da parte della coalizione, dopo che il passo indietro del presidente in carica Michele Emiliano ha spianato la soluzione al vero conflitto che riguarda specialmente il Pd e l’esercizio di potere sulle consorterie e i vassalli locali da parte del successore designato.

L’eurodeputato ieri ha preso il volo da Bruxelles per partecipare oggi al dibattito in programma alle 20 alla festa regionale dell’Unità di Bisceglie insieme alla segretaria Elly Schlein che in teoria dovrebbe sancire ufficialmente la sua investitura. L’ingegnere succeduto dieci anni fa ad Emiliano alla guida del capoluogo è infatti considerato da tutta la coalizione "la candidatura più forte e competitiva", come non si stancano di ripetere la segretaria e far eco tutti gli alleati. Nonostante gli stessi esponenti dell’area riformista di Energia popolare reputino "impossibile" la pretesa di Decaro di sindacare sulle liste di Avs, ancora ieri mattina il candidato in pectore confermava ai compagni di corrente l’intenzione di "tenere il punto". E perciò di ritirarsi nel caso in cui Vendola non capitoli, come ha fatto Emiliano in cambio dell’assessorato allo sviluppo economico e l’attuazione del programma, oltre a uno scranno al Senato nella prossima legislatura. Ipotesi che il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni ribadisce "esclusa per ora e anche per dopo". Al netto delle considerazioni politiche sul senso di libertà di Decaro, rimaste per altro taciute quando a febbraio si è reso disponibile a raccogliere il testimone di Emiliano come desiderava e già la candidatura di Vendola era in campo, ne va infatti della libera scelta e autonomia di Avs, come ribadisce il verde Angelo Bonelli.

Oggi perciò la festa dell’Unità potrebbe anche diventare teatro di una catarsi interna al Pd: con Decaro a chiamarsi fuori dalla partita pugliese in ragione della partita persa sul rinnovamento e già pronto a lanciare il guanto di sfida alla segretaria come nuovo interprete della bonifica dei potentati locali. Anche per questo al Nazareno, dove aleggiano lo sconcerto e una certa irritazione nei riguardi del modus operandi dell’europarlamentare, si sta ragionando sulle soluzioni alternative. La più forte sarebbe il capogruppo del Senato e plenipotenziario pugliese Francesco Boccia, che però "sta benissimo dove sta". Quindi si profilano la presidente del consiglio regionale Letizia Capone e il vicepresidente e assessore in carica alla sanità Raffaele Piemontese.

Ieri si sono intanto incontrati il leader del Carroccio Matteo Salvini e il presidente del Veneto Luca Zaia. Tre quarti d’ora di faccia a faccia definito "cordiale", anche se i due esponenti della lega da tempo non sono granché sodali, per stabilire che la successione alla guida delle Regione spetta sicuramente a un esponente del partito. Il segretario regionale della Liga Alberto Stefani rimane in pole position, con quello di FdI Raffaele Speranzon che ancora lo insidia nelle intenzioni della premier Giorgia Meloni. Rimane da dirimere il futuro di Zaia, a cominciare dalla sua eventuale lista personale, anche se si fanno sempre più insistenti le voci che lo vogliono semplicemente alla guida di quella del Carroccio.