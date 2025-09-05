Elezioni Puglia, Decaro dice di sì. Il dem sale sul palco da candidato, dopo un’ultima giornata di balletti

Roma, 5 settembre 2025 – Capitolo chiuso. Anzi no. Alla fine Antonio Decaro è salito sul palco della festa regionale dell’Unità di Bisceglie per accettare l’investitura come candidato governatore del centrosinistra dalla segretaria dem Elly Schein. E ha chiesto giustamente “scusa” per la vera telenovela di cui si è reso protagonista.

Poco prima della catarsi era infatti arrivata la notizia che il governatore Michele Emiliano era pronto a tornare sui suoi passi per candidarsi, eventualmente alla guida di una lista personale, dal momento che Nichi Vendola era stato implicitamente ammesso alla guida delle liste di Avs. Apriti cielo. Da una parte i parlamentari della coalizione tenevano impegnato il pubblico a ragionare delle emergenze del Mezzogiorno, dall’altra probabilmente la segretaria Schlein cercava di ammansire l’insofferenza un po’ schematica e bizzosa di Decaro, la cui candidatura ancora alle 20,30 era data “sul filo” anche da ambienti della segreteria del Nazareno.

La segretaria del Pd Elly Schlein con Antonio Decaro alla festa nazionale dell'Unità di Bisceglie, 5 settembre 2025. ANSA/DONATO FASANO

Puglia, l’ultimo tassello per la chiusura delle alleanze

Ma non era così. In realtà i giochi politici e le volontà personali sono andanti troppo avanti. Per il centrosinistra e il Pd schleiniano la Puglia era l’ultimo tassello per la chiusura delle alleanze larghe (esclusa spesso Azione) in vista delle regionali di autunno. Lo sancisce il fatto che dai 5 Stelle fosse giunto l’altolà riguardo ad altre candidature: da Francesco Boccia a Nichi Vendola ad altri dem pugliesi. Per l’ingegner Decaro la presidenza della Regione era il coronamento del sogno perseguito da quando ha cominciato a ricalcare le orme del predecessore Michele Emiliano e imparato a superarlo in termini di consenso popolare e rapporti di potere. Ed è dal lungomare Nazario Sauro (eroe istriano della Prima guerra mondiale) che la minoranza riformista vagheggia di condurre Decaro all’assalto della leadership dem, ammesso che ne abbia dimostrato le qualità nel corso di questa telenovela del levante.

L’ex sindaco ha rotto gli indugi

L’ex sindaco ha rotto gli indugi come un fiume in piena dal palco di Bisceglie. Bando a tutte le condizioni bizzose. A questo punto la questione è vincere e si lotta per vincere e per governare la Puglia. Sia chi sia alla guida delle liste della coalizione, Decaro si dichiara pronto a “menare” a destra e manca come si confà a un leader. “Io da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico – dice il candidato dal palco –. Parlerò della Puglia e dei pugliesi. Non potevo girare le spalle alla mia terra, alla mia terra e non lo farò mai”.

L’ultima minaccia di Emiliano

L’ultima minaccia di Emiliano, del resto, è apparsa piuttosto spuntata dopo l’iniziale sorpresa. Alla guida di una lista personale il popolare governatore ed ex segretario regionale del Pd rischia di logorare il proprio consenso. E soprattutto si pregiudicherebbe quel futuro da parlamentare che non dispiace mai a nessuno. Forse Decaro e i dem si sono spaventati. Ma le cose in realtà stanno così. E alla fine la telenovela si è finalmente chiusa come largamente annunciato.

Fumata bianca dalla coalizione

A stretto giro arriva il consenso alla candidatura da parte dei leader della coalizione, a cominciare da quelli di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni e del cinquestelle Giuseppe Conte. Il piazza a Bisceglie, del resto, ci sono Stefano Patuanelli (5s), Raffaella Paita (Iv), Francesco Boccia (Pd) e Peppe De Cristofaro (Avs), che hanno intrattenuto la platea prima dell’arrivo sul palco di Decaro, con Vendola che annuncia e ribadisce a mezzo agenzia l’intenzione di candidarsi alla guida delle liste per sostenere lealmente il candidato presidente. E da Bisceglie si alza la Canzone popolare.