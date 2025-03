Prodi e la lite con la giornalista sul Manifesto di Ventotene, il video inedito: ecco cosa è successo

Roma, 26 marzo 2025 – Non si placano le polemiche per la reazione di Romano Prodi nei confronti della giornalista Lavinia Orefici, inviata di Quarta Repubblica, che gli chiedeva del Manifesto di Ventotene e del passaggio relativo alla proprietà privata. "Ma che cavolo mi chiede? Ma il senso della storia ce l'ha lei o no?", ha risposto il professore indispettito. Il nodo però resta se l'ex premier abbia o meno tirato i capelli alla cronista, cosa da lui smentita (“solo la mano sulla spalla”). Ieri, però, in un video inedito mostrato 'A DiMartedì', il talk show condotto da Giovanni Floris su La7, si vede Prodi che con una mano tira una ciocca di capelli. Il filmato conferma dunque la versione del programma Mediaset, che da subito ha insistito sul gesto irrispettoso da parte di Prodi.

Un frame del video di La7 in cui Romano Prodi replica stizzito e 'tira' i capelli alla giornalista

La domanda e la risposta stizzita

Il caso nasce dalla domanda posta a Prodi sul passaggio citato alla Camera dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio”. “Cosa ne pensa di questo passaggio?", chiede dunque Lavinia Orefici. Da qui la replica piccata dell’ex premier: "Ma che cavolo mi chiede? Io mai detto una roba del genere in vita mia". "È un passaggio nel manifesto di Ventotene", continua Orefici. A questo punto il fondatore dell'Ulivo ribatte con sarcasmo: "Lo so benissimo signora, non sono mica un bambino (e qui scatta la tirata di capelli, ndr). Ma era nel 1941, gente messa in prigione dai fascisti. Cosa pensavano secondo lei, al trattato o all'articolo secondo della Costituzione? Ma il senso della storia ce l'ha lei o no?". La giornalista insiste: "Volevo sapere cosa ne pensava, visto che era stato citato". E Prodi ribatte: "Allora le cito un verso di Maometto e lei mi dice cosa ne pensa di Maometto? Questo è far politica in modo volgare".