Bruxelles, 1 luglio 2019 - Via libera del Cdm al decreto contenente misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il pacchetto approvato "si compone del disegno di legge di assestamento del bilancio 2019 che certifica una correzione di 6,1 miliardi di euro" per scongiurare la procedura d'infrazione Ue sui conti. All'interno di queste risorse ci sono i risparmi di quota 100 e reddito di cittadinanza, pari a 1,5 miliardi, dovuti al numero di domande inferiori al previsto, che vengono anch'essi destinati alla riduzione del deficit, come peraltro già previsto dalle legge di Bilancio 2019. "I provvedimenti varati creano le condizioni per rendere ingiustificato l`avvio di una procedura per deficit eccessivo nei confronti dell`Italia", recita una nota del Ministero dell'Economia e Finanza.

Deficit/Pil torna al 2,04%

Il rapporto deficit/ Pil per il 2019 cala al 2,04% dal 2,4% previsto nel Def. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei ministri, che ha approvato l'assestamento di Bilancio. Conferma il Mef l'aggiustamento strutturale cui il governo punta con la correzione decisa oggi "sarà pari a oltre 0,3 punti percentuali di Pil".

La cifra rivista è la stessa raggiunta nell'accordo di dicembre con l'Unione europea, dopo che a settembre il governo aveva ipotizzato proprio il 2,4%.

Nel comunicato ufficiale diramato dal governo si legge anche che il saldo netto da finanziare per la competenza dell'anno (pari a 19.986 milioni di euro) e l'avanzo primario (49.199 milioni di euro) "denotano un sensibile miglioramento rispetto alle previsioni iniziali stabilite con la legge di bilancio 2018".

Commissione ue: sulla procedura di infrazione decidiamo in settimana

La commissione europea potrebbe far scattare la procedura di infrazione contro l'Italia già in settimana se la 'manovrina' licenziata oggi non soddisferà le richieste di Bruxelles su deficit e debito pubblico. Lo ha detto in un'intervista al Rheinische Post online, il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger. "La prossima settimana, in seno alla Commissione europea", ha affermato il politico tedesco, "decideremo sulla procedura per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. E' importante vedere se gli italiani, in questi giorni, sapranno soddisfare le richieste della commissione sul progetto di bilancio per il 2020 sia sul versante delle entrate che delle spese. Se non lo faranno, non c'è spazio per evitare una procedura di deficit". Secondo Oettinger, "il governo di Roma deve pensarci tre volte prima di deludere le attese dell'Ue. Un conflitto crescente con Bruxelles", avverte, "scuoterebbe la fiducia degli investitori a lungo termine".

IL PRESIDENTE MATTARELLA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella conferenza stampa congiunta con il presidente federale della Repubblica d'Austria Alexander Van der Bellen, tenutasi oggi a Vienna, ha dichiarato: "Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta. Il disavanzo di bilancio in Italia è passato dal 2,4% al 2,1% tra il 2017 e il 2018. L'avanzo primario è passato dall'1,4 all'1,6 nello stesso periodo. Sono due dati che indicano un trend positivo dei conti pubblici. In più vi è una condizione di grande solidità dell'economia italiana, non a caso l'Italia è la terza economia dell'Unione e la seconda manifattura d'Europa". "Confido sempre di poter evitare la procedura di infrazione", gli ha fatto eco il premier Conte.

TRIA - Non si sbottona il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulle mosse sul fronte dei conti pubblici, ed in particolare sul confronto all'interno del Governo e con Bruxelles sul rischio di una procedura di infrazione europea. A margine della firma di un accordo all'Agenzia delle Dogane, e pur incontrando i giornalisti, il ministro ha preferito non rispondere ad alcuna delle numerose domande sul tema. Il comunicato diramato dal suo dicastero dopo l'approvazione del decreto in cdm parla però anche per lui: visti gli aggiustamenti al Bilancio la procedura è "ingiustificata".