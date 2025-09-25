Pro-pal e Comune contro la partecipazione di un team israeliano al Giro d’Emilia

Come accaduto a Madrid, quando in massa attivisti e manifestanti pro Pal hanno bloccato la Vuelta, la galassia antagonista bolognese promette di "bloccare il Giro dell’Emilia" a Bologna, dove la competizione passerà sabato 4 ottobre lungo il Colle di San Luca. Il motivo è la presenza, legittima stando alle regole sportive internazionali, della squadra israeliana Premier Tech tra i corridori. E gli attivisti sono chiari: se Comune e Regione non elimineranno "il patrocinio istituzionale" e il team israeliano "non verrà escluso, bloccheremo il loro passaggio, respingendo la loro partecipazione".

Il Comune, intanto (in foto il sindaco Matteo Lepore), avanza la stessa richiesta agli organizzatori: "Siamo contrari alla partecipazione di una squadra israeliana in un momento come questo". E il governo insorge: "Lo sport – come insegnano le Olimpiadi dell’antica Grecia in onore delle quali venivano sospesi i conflitti bellici – deve restare terreno di incontro, non un campo in cui riversare divisioni e contrapposizioni politiche – tuona Galeazzo Bignami, capogruppo FdI alla Camera –. Le dichiarazioni del Comune? Fuori luogo".

Polemiche a parte, per la GS Emilia che organizza il Giro l’esclusione è fuori discussione: "Lo sport si discosta dalla guerra, e nel team non ci sono corridori israeliani – dice il presidente Adriano Amici –. Posso condividere il pensiero, ma la squadra resta".

Mariateresa Mastromarino