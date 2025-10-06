Primo giorno alle urne, si vota anche oggi. Affluenza al 29,08%, in calo rispetto al 2021

CATANZAROL’affluenza alle urne alle 23 di ieri, la prima delle due giornate di votazioni per le elezioni regionali in Calabria, è stata del 29,08%. Un numero in calo rispetto al precedente del 2021 quando alla stessa ora aveva votato il 30.87% degli aventi diritto. I dati si riferiscono a tutti i 2.406 seggi aperti ieri dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. Il dato più alto è quello di Reggio Calabria con il 32,24% (rispetto al 31, 04% della scorsa tornata), mentre a Catanzaro l’affluenza risulta del 31,92 (33,39% nel 2021). Ultima Cosenza con il 26,21%. Sul calcolo dell’affluenza in Calabria pesano i molti residenti all’estero e fuorisede che concorrono a ingrossare la platea degli aventi diritto, superiore al numero di persone effettivamente residenti.Il presidente uscente, Roberto Occhiuto, ricandidatosi per il centrodestra dopo le dimissioni per un’inchiesta per corruzione, ha votato ieri a Cosenza con i figli (foto sopra). Lo sfidante di centrosinistra, Pasquale Tridico (foto sotto), invece, non è residente in Calabria, e quindi non ha potuto votare.