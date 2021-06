Roma, 20 giugno 2021 - Le polemiche della vigilia non hanno rovinato la festa dem delle primarie di Roma e Bologna: ottima l'affluenza, tenendo conto della domenica rovente (per il clima e per l'appuntamento in contemporanea della partita dell'Italia contro il Galles), che poteva indurre più d'uno a non uscire di casa.

"Stiamo dimostrando che il popolo del centrosinistra c'è", è stato il commento soddisfatto del segretario dei democratici Enrico Letta, che già a metà pomeriggio ha parlato di una "grande affluenza", tanto nella Capitale quanto a Bologna.

Le primarie di Bologna

Qui Bologna: lo spoglio in diretta

In attesa di conoscere i risultati, il centrosinistra festeggia il successo delle primarie per scegliere chi fra Isabella Conti e Matteo Lepore sarà il candidato sindaco alle elezioni di ottobre. I timori della vigilia sull'affluenza sono stati fugati fin dalle prime ore della mattina quando gli elettori si sono messi in fila nei 43 seggi allestiti in città. Alle 17, compresi gli oltre 4mila elettori online che si erano registrati nei giorni scorsi, avevano votato circa 20mila persone: esattamente la soglia 'psicologica'he era stata individuata alla vigilia per considerare riuscite queste primarie. Nelle quattro ore successive il dato si è implementato, con l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile a quota 28mila, ovvero i votanti di dieci anni fa nelle primarie che incoronarono l'attuale sindaco Virginio Merola.

Già da subito Matteo Lepore è apparso in vantaggio: il candidato del Pd batte 55 a 45 Isabella Conti nel voto online. Un dato che, proseguono fonti del partito, potrebbe crescere nello spoglio delle schede ai seggi, visto che Conti era data più forte nel voto on line. La previsione è che potrebbe finire 60 a 40 a favore di Lepore.

Le primarie di Roma

Secondo fonti della coalizione di centrosinistra, dalle 8 alle 19 hanno votato circa 40mila persone nella Capitale. Il dato fa prefigurare in ambienti dem un'affluenza finale sopra l'asticella raggiunta la quale i vertici romani del Pd si direbbero soddisfatti. Certo, non è niente a che vedere con i circa 100mila partecipanti del 2013, quando vinse Ignazio Marino, ma rispetto ai 43 mila voti validi del 2016 (47mila votanti) nessuna débacle. E le cifre che circolano dopo le 21 davano oltre 45mila partecipanti

Gualtieri favorito

Tra i sette contendenti, il favorito è senza dubbio il dem Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia nel Conte bis. Dopo una lunga riflessione interna al Pd - che in prima battuta avrebbe preferito Nicola Zingaretti - Gualtieri, accademico, deputato dem ed ex titolare dell'Economia, si è fatto avanti agli inizi di maggio. Ora è su di lui che punta forte il partito guidato da Letta: l'obiettivo è vincere le primarie, poi il ballottaggio e, infine, guadagnare la prima poltrona di Palazzo Senatorio. Chissà, magari anche grazie a un'alleanza giallorossa da costruire al secondo turno.

Ma, la strada è ancora lunga e ricca di ostacoli. Gualtieri, dopo aver votato, ha parlato di "una bellissima giornata" con "oltre mille volontari" in campo, ma soprattutto con i romani che hanno dimostrato di voler contribuire alla costruzione di una "grande squadra e alleanza". Quindi, la sottolineatura: con il caldo e la partita dell'Italia "la partecipazione è ancora più straordinaria".

A Roma sette sfidanti

A sfidarlo altri sei candidati: Imma Battaglia, Giovanni Caudo, Paolo Ciani, Stefano Fassina, Cristina Grancio e Tobia Zevi. In mattinata, il comitato di Giovanni Caudo, minisindaco del III municipio ed ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino, ha segnalato in alcuni seggi "leggerezze nei controlli dei documenti o addirittura di palesi violazioni". Ci sarebbero stati dei problemi, poi risolti, con il voto dei sedicenni e dei cittadini stranieri.

Sul fronte social, sotto i riflettori è finito il Pd romano che ha postato su Facebook una scheda con sei caselle vuote e un solo nome barrato: quello di Gualtieri. La trovata ha infastidito la candidata Imma Battaglia, storica attivista Lgbt: "Vorrei ricordare che i voti si conquistano con l'informazione, con i programmi e con le idee, e non oscurando dei nomi". E il leader di Azione Carlo Calenda non ha perso occasione per polemizzare, con la consueta ironia: "Alla voce primarie aperte. Un vero esercizio di democrazia. Daje". "Non sentirete da me una sola parola polemica", replica gelido Letta.

La sfida a 4 per il Campidoglio

Anche dopo le primarie, per la sfida del Campidoglio il campo del centrosinistra resterà affollato, visto che contro il ticket del centrodestra Michetti-Matone sono candidati sia Calenda sia la sindaca del M5s Virginia Raggi.

