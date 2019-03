Roma, 3 marzo 2019 - Va oltre le aspettative l'affluenza alle primarie del Pd. Ai gazebo, allestiti in tutta Italia (e anche all'estero), si sono registrate lunghe code tanto che è stato autorizzato l'uso delle fotocopie delle schede ed è stato consentito di votare anche dopo le 20 a chi si trovava ancora in coda. Secondo quanto annunciato dal presidente della Commissione congresso, Gianni Dal Moro, a votare per il nuovo segretario dem sono state circa un milione e mezzo di persone. "L'affluenza è stata omogenea in tutto il territorio nazionale, senza sacche di difficoltà e con un leggero picco al centro-sud, in particolare nel Lazio e in Campania", ha aggiunto.

I RUMORS - Secondo voci raccolte dai comitati dei tre candidati Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, i votanti sarebbero addirittura 1,7-1,8 milioni: un dato non troppo distante da quello delle ultime primarie con Matteo Renzi. Secondo le proiezioni diffuse da YouTrend, Zingaretti sarebbe al 70,25%; Martina al 17,53% e Giachetti al 12,22%.

Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del PD per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie — Roberto Giachetti (@bobogiac) 3 marzo 2019

QUANDO SI SAPRA' IL VINCITORE - Dal Moro ha anche detto che intorno alle 23 dovrebbero essere diffusi dati relativi al 30% dei votanti, in grado di indicare una proiezione attendibile. Il quadro definitivo dovrebbe aversi invece intorno all'1 di notte.

MA SERVE PIU' DEL 50% - Sarà eletto direttamente solo chi supera il 50% dei voti, altrimenti lo Statuto prevede l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale.

PRODI - "Non è un voto contro il governo, è un voto per il cambiamento", ha sentenziato Romano Prodi da Bologna. "Non si deve mai votare contro, si deve votare pro - ha spiegato l'ex premier -. Ma attenzione che se si continua così, il Paese va proprio in serie C o D, questa è la situazione che abbiamo".

AI GAZEBO - Tra i primi ad aver espresso la sua preferenza l'ex segretario Walter Veltroni, mentre l'ex ministro Carlo Calenda si è astenuto limitandosi a fare lo scrutatore a piazza del Popolo a Roma. E nella capitale non sono mancati anche vip, come Gigi Proietti, Paolo Virzì, Roberto Benigni, Nanni Moretti, Renzo Arbore e Stefania Sandrelli. Mentre il cantautore Francesco Guccini si è presentato in un circolo degli Appennini, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna. Tra i votanti anche nonna Teresa, una signora di 104 che si è presentata di buon mattino al seggio di Carcare (Savona).

Le proiezioni dicono che potrebbe essere superato il milione e mezzo di votanti alle #primariePD. Grazie a tutti coloro che stanno andando ai seggi, grazie Gigi Proietti #mandrakata pic.twitter.com/jWJeACPD04 — Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) 3 marzo 2019

IN ATTESA - Salvo una possibile 'reunion' al Nazareno a urne chiuse, i tre protagonisti seguiranno l'andamento delle primarie a Roma ma ognuno per contro proprio: Zingaretti alla sede del comitato al Circo Massimo; Giachetti al suo comitato a via dei Delfini, Martina al Nazareno.

