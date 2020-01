Bari, 12 gennaio 2020 - Urne chiuse alle 20 in Puglia per le primarie con le quali il centrosinistra sceglie il candidato alla presidenza della Regione per le elezioni di primavera. A contendere la ricandidatura al governatore uscente, Michele Emiliano, ci sono tre sfidanti: la ex europarlamentare pugliese Elena Gentile, il consigliere regionale Fabiano Amati, entrambi del Pd, e il sociologo indipendente Leonardo Palmisano.

Si è votato oggi in 272 seggi allestiti in tutta la regione grazie alla mobilitazione di un migliaio di volontari. Alle urne erano ammessi i residenti in Puglia maggiori di 16 anni, cittadini italiani, dell'Unione europea o extracomunitari con permesso di soggiorno, previo contributo di un euro. Lo spoglio delle schede è iniziato subito dopo la chiusura di seggi.

Soddisfazione dal comitato promotore per la partecipazione. "Considerando la pioggia in alcuni comuni, i dati che ci pervengono in chiusura sono relativi a una voglia di partecipare che sarà di esempio per tutte le regioni. Ci sono seggi che hanno triplicato il risultato e code ai seggi ancora da smaltire. La Politica nell'accezione più nobile del termine ha vinto".

''Abbiamo sfondato il muro dei 50mila voti alle 17 - riporta Claudio Cesaroni, coordinatore organizzativo -. Siamo in grado come coalizione, con un metodo di lavoro, di portare non solo volontari per organizzare tutto questo ma di mettere da parte attriti tra vari partiti e varie forze politiche e di dare voce e partecipazione ai cittadini".

In nottata sono attesi i dati definitivi dell'affluenza e i risultati.