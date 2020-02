Roma, 13 febbraio 2020 - Nelle marette che caratterizzano il governo giallorosso, è il dossier giustizia a registrare le temperature più alte. Italia Viva non cede di un centimetro, e insiste nel suo 'no' sulla prescrizione. Il vicesegretario dem Andrea Orlando replica che lasciare il governo "impantanato all'infinito" sulla prescrizione non è un bene ma - sottolinea - "i governi possono cambiare e si può andare a votare".

Ma la cosa che fa più discutere in queste ore è la decisione delle due ministre della formazione di Renzi - Teresa Bellanova e Elena Bonetti - che per protesta non prenderanno parte (salvo ripensamenti dell'ultima ora) al Consiglio dei ministri di stasera. L'assenza sarebbe un modo per ribadire la distanza sul lodo Conte bis che stasera dovrebbe essere discusso con la riforma del processo penale.

Una scelta bollata come errore dalla viceministra all'Istruzione, Anna Ascani (Pd), che rileva: "penso che bisogna trovare una soluzione politica e che il Consiglio dei ministri sia la sede in cui si va a discutere delle soluzioni; poi si può decidere che quella soluzione piace o meno, ma non presentarsi è un errore".

Poi Ascani aggiunge: "Esprimo la mia vicinanza a Lucia Annibali per le terribili frasi che ho dovuto leggere sui social ai suoi danni. Noi chiaramente vogliamo trovare una soluzione politica che tenga compatta la maggioranza di governo. Italia Viva sa benissimo che per fare questo bisogna trovare un compromesso al rialzo sicuramente, ma bisogna sedersi attorno a un tavolo ed è quello del consiglio dei Ministri".

Bellanova: pensiamo alla crescita

Da Mosca, a margine della visita al Prodexpo, la ministra dell'Agricoltura commenta così l'ennesimo stop alla sintesi sul dossier prescrizione: "Ora sarà bene che il governo, anziché perdere tempo su norme che Italia Viva non sosterrà mai, inizi ad affrontare i temi che devono essere al centro dell'agenda del Paese e ripartire dalla crescita e da un modello di sviluppo che deve generare opportunità di lavoro".

E aggiunge: "Non si tratta di fare un baratto tra posizioni di governo e diritti dei cittadini: per noi il diritto dei cittadini ad avere una giustizia giusta è indiscutibile".

Renzi: Lodo Conte incostituzionale

Il leader Iv continua ad attaccare gli ex compagni di partito. Sull'enews Matteo Renziscrive: "Il garantismo sta al giustizialismo come la democrazia sta alla dittatura. Ieri, intanto, si è votato il Lodo Annibali alla Camera: se fosse passata la proposta di Lucia Annibali, sarebbe tornata in vigore la legge del Pd fatta da Orlando & Gentiloni. Invece il Pd - incredibilmente - pur di votare contro Italia Viva, ha tenuto in vigore la legge populista fatta da Bonafede & Salvini". E spiega: "A tutti quelli che mi dicono: ma perchè hai fatto la scissione? Da ieri posso rispondere anche: perchè un partito che sceglie il giustizialismo contro il garantismo non è più casa mia. E ho come l'impressione che i riformisti del Pd non abbiano compreso che cosa ci sia scritto dentro il Lodo Conte", che secondo Renzi è "incostituzionale. Appena lo leggeranno e lo capiranno ci sarà da divertirsi".

Orlando: si può pure tornare al voto

L'esponente Pd, ex ministro della Giustizia, sottolinea: "Il problema è che le scelte si devono fare dentro maggioranza, noi lavoriamo per rimodulare la prescrizione, dà più risultati fare cose dentro maggioranza che non con blitz con l'opposizione, indebolisce il governo e non credo che questo convenga anche perché le priorità sono altre".

parlando a Skytg24 il vicesegretario dem aggiunge: "Non mi piacciono i toni né da Iv né da Bonafede, bisogna trovare in concreto la soluzione, non si tratta di slogan ma di meccanismi per giusto processo". Inoltre lasciare il governo "impantanato all'infinito" sulla prescrizione "non è un bene per il governo, ma i governi possono cambiare e si può andare a votare". E rispetto all'ipotesi di dar vita a nuove maggioranze in caso di crisi replica secco: "Non siamo interessati a questo disegno".