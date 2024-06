Il nostro sondaggio. Il premierato può sfondare anche nel centrosinistra. Autonomia, dubbi bipartisan

Roma, 21 giugno 2024 – La campagna elettorale, che ha coinvolto (per la verità moderatamente) gli italiani, è finita da dodici giorni, ed è per certi versi sorprendente che, a quasi due settimane dal voto europeo, la politica italiana torni a dividere e polarizzare, scegliendo di concentrarsi su due tra i temi che, da almeno trent’anni, dividono di più l’opinione pubblica: l’autonomia e il premierato.

Di premierato e di elezione diretta del presidente del Consiglio, nel nostro Paese, si parla da tempo, a targhe alterne e con morfologie differenti, talvolta promossi da destra, altre volte da sinistra. Quel che è certo, è che i nostri concittadini non amano l’ormai proverbiale instabilità politica italiana, che ci porta a cambiare, in media, un governo ogni 14 mesi. Forse anche spinti dalla necessità di contrastare quell’instabilità politica, più di sei italiani su dieci si dichiarano favorevoli al premierato.

Premierato: il nostro sondaggio

Certo, si tratta di un risultato trainato dagli elettori di centrodestra: tra le fila della maggioranza, infatti, i favorevoli crescono a quasi 8 su 10. L’errore che non dobbiamo compiere, però, è quello di vivere l’elezione diretta del premier come una tentazione cui sono insensibili gli elettori di centrosinistra: anche tra gli elettori di opposizione, infatti, non sono pochi i favorevoli, che sfiorano quota 40%. Da quando quello degli astenuti è il partito maggioritario nel Paese, è forse utile monitorare anche le loro opinioni, magari nella speranza che possano presto tornare a partecipare alla vita politica italiana. Bene, anche nel “partito del non voto” prevalgono i favorevoli, probabilmente anche loro mossi dalla speranza che questa riforma possa rendere più stabile e più efficiente il sistema politico italiano. Insomma, se Giorgia Meloni, come pare sia intenzionata a fare, riuscirà a non personalizzare la campagna referendaria per il premierato, tra i cittadini sembrano ad oggi prevalere i favorevoli.

Le cose cambiano, anche se marginalmente, se facciamo riferimento all’autonomia differenziata. Storica battaglia del centrodestra, e in particolare di alcune sue parti, raccoglie una quota lievemente minore di consensi, sia nel mondo del centrodestra che in quello del centrosinistra.

Autonomia differenziata: il nostro sondaggio

Per spiegare questa differenza dobbiamo tener conto del territorio: l’autonomia differenziata è gradita dalla larga maggioranza degli elettori che vivono nel Nord, mentre perde via via consenso percorrendo verso sud lo Stivale, fino a essere tendenzialmente disapprovata dagli elettori proprio del Sud e delle Isole.

Le riforme, naturalmente, non sono percepite come una priorità dagli italiani, ma hanno un impatto rilevante sul funzionamento del Paese, ed è quindi bene non derubricarle a “lontane dalla vita delle persone”. Questo anche perché gli italiani, su entrambe, un’idea se la sono fatta. C’è un dato, infatti, all’apparenza poco rilevante, che per noi ricercatori è un indicatore positivo: su entrambi i quesiti i “non sa”, gli indecisi o i disinteressati, sono largamente marginali, meno di uno su dieci, a dimostrazione di un livello di interesse e informazione sorprendentemente elevato.

* Presidente Istituto Piepoli