Post di Trump Governo in tilt

Le ore passano, la smentita non arriva. Il caso sollevato dalla clip rilanciata da Donald Trump si ingigantisce, alimentato proprio dal silenzio di Palazzo Chigi. La faccenda assume i contorni di una crisi al massimo livello non solo in Italia ma nell’intera Unione europea. Nel video, pubblicato sul profilo di una fantomatica LinneP (riconducibile all’attivista Maga Lynne Patton), si afferma che Giorgia Meloni sta conducendo una trattativa sottobanco con Washington sui dazi. Aggiunge, tanto per insaporire la pietanza, che la premier avrebbe confessato all’amico Donald di voler "ridimensionare gli aiuti a Kiev". Il problema è che il filmato, pur confezionato come un servizio giornalistico, non proviene da fonti ufficiali bensì da un account TikTok (@frontlinepulse), noto per diffondere bufale. Alla vigilia del Consiglio europeo di giovedì, ce n’è abbastanza per garantire l’esplosione nucleare. Soprattutto perché sembra godere di un imprimatur d’eccezione: quello del presidente americano.

L’imbarazzo nel governo è evidente. Inizialmente, la linea è quella del “no comment“ ma le richieste di spiegazioni si moltiplicano: prima in sordina, con i democratici Piero De Luca e Giorgio Gori, poi in modo sempre più clamoroso fino all’intervento dei capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga. "Meloni non può far finta di nulla – sintetizza la presidente dei deputati del Pd – Deve chiarire da che parte sta l’Italia e se è destinata a essere l’avamposto di Trump per rompere il fronte europeo e indebolire l’Unione". Al coro si aggiungono Italia Viva e Avs con il capo dei senatori Peppe De Cristofaro: "Fanno i patrioti e poi lavorano per spaccare l’Unione europea facendo un grandissimo favore a Trump".

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani prova a placare gli animi: "Abbiamo sempre lavorato con l’Ue e grazie all’Italia si è potuto fare qualche importante passo in avanti. E con il commissario Sefcovic lavoriamo in perfetta sintonia". Poi, alle 14, fonti di Palazzo Chigi intervengono per precisare che "le trattative commerciali, come è noto, sono guidate dalla Commissione europea, trattandosi di competenza esclusiva dell’Unione". Le fonti spiegano che "è stata invece da tempo avviata un’interlocuzione bilaterale, che affianca l’azione della Commissione, sul tema dei dazi antidumping prospettati dal Dipartimento del commercio nei confronti di alcuni produttori italiani di pasta". A dar manforte c’è Bruxelles: "La Commissione Ue lavora in stretto coordinamento con il governo italiano su questo dossier". Ad alimentare i dubbi dell’opposizione è la reticenza del governo, dietro la quale qualcuno vede la conferma che una trattativa separata è davvero in corso (ma, come sottolineano da Chigi, l’Unione ne è al corrente) oppure la divisione sull’Ucraina: "Nulla è cambiato", fanno filtrare dal giro meloniano, ma è noto che parte dell’esecutivo ha dubbi sulle nuove sanzioni.

All’origine del prolungato silenzio c’è l’incertezza del governo su cosa sia successo davvero oltreoceano. Come si sussurra in ambienti vicini alla premier, in linea di principio è possibile che tutto si sia svolto all’insaputa di Trump e che lui abbia deciso di rilanciare le rivelazioni compromettenti senza rendersi conto che fosse una fake news. Ma è plausibile che lo spregiudicato tycoon abbia usato l’amica italiana per tirare un colpo all’Europa dando per raggiunto quello che resta in realtà il suo obiettivo. Trattative separate, paese per paese. Per Roma questa versione sarebbe imbarazzante: una cosa è sfoggiare l’amicizia del potente alleato, tutt’altra scoprirsi una pedina nelle sue mani. Per il momento, l’incidente è chiuso. Lo stesso Trump fa capire di non voler tornare alla carica: "L’Unione europea si è approfittata di noi, ma ora non più. Abbiamo concluso un accordo molto equo". Ma, si sa, che la parola di Trump non è mai, per definizione, definitiva.