Porta a Porta al via. Il salotto di Vespa compie trent’anni

Sono già passati trent’anni da quando la "terza Camera del Parlamento", Porta a Porta, aprì i battenti in seconda serata sulla rete ammiraglia della Rai. Era il 22 gennaio 1996, in plancia di comando Bruno Vespa (foto), con in tasca una scommessa da vincere, anche sul fronte degli ascolti: cambiare la seconda serata televisiva degli italiani.

Allora non c’erano programmi di intrattenimento giornalistico a eccezione di quelli di Michele Santoro, allora a Telekabul, la Raitre di Sandro Curzi e Angelo Guglielmi. E Vespa voleva parlare di politica in modo diverso, con la lente di tutta l’attualità, la cronaca, le guerre, i grandi fatti internazionali, con la tempestività di un tg, ma con maggior tempo a disposizione. E così, in quel salotto di via Teulada 66 sono passate le notizie riguardanti 17 governi, 11 presidenti del Consiglio (tutti ospiti della trasmissione con l’eccezione di Mario Draghi), 4 Papi, 3 conclavi, 5 elezioni presidenziali con 3 presidenti della Repubblica (Ciampi, Napolitano, ospiti della trasmissione, e Mattarella). Il suo segreto? Rendere comprensibile a tutti la complessità degli avvenimenti, grazie a servizi, approfondimenti, esperti autorevoli o ricorrendo al contributo dei memorabili plastici (il delitto di Cogne ha segnato la storia della tv).

Dunque, anche quest’anno la “terza Camera“ riapre, forte della "compattezza della squadra e l’aderenza ai fatti – dice Vespa – in 30 anni non abbiamo censurato mai nessuno". Si parte stasera, sempre in seconda serata, con un po’ di bilanci da mettere sul tavolo in attesa del compleanno che Vespa ha voluto raccontare attraverso dei piccoli paradossi, segnali del tempo che è trascorso. "Trent’anni fa: Giorgia Meloni ha 19 anni e sta per diplomarsi al liceo scientifico, Elly Schlein ha 11 anni e sta presumibilmente concludendo le elementari, Tajani 42, Salvini 23, Conte 32". Ma nella memoria di Vespa riecheggia quella, indimenticabile, telefonata in diretta di Papa Giovanni Paolo II – nel 2005 – a raccontare in una lunga prima serata su Rai1 il momento della morte del Papa. "Siamo forti nella fascia più alta e più bassa della popolazione – puntualizza ancora Vespa – con quella più istruita e meno istruita. Siamo realmente nazional-popolari e contiamo di continuare a parlare a tutti".

Vespa sarà impegnato anche con Cinque minuti, il programma di approfondimento al via il 29 settembre. "Non ho ancora firmato il contratto – svela Vespa – c’è una discussione in corso e mi auguro che vada a finire bene". E, in ultimo, svela: "Quando Mario Orfeo era amministratore delegato ho lavorato un’intera stagione senza contratto", racconta, aggiungendo: "Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai, è casa mia".

Elena G. Polidori