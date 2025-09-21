Zaia sul palco di Pontida: “Se il candidato del Veneto non è leghista sarà un problema”

10:52

Zaia: esiste anche una questione settentrionale

"È vero che esiste una questione meridionale ma è altrettanto vero che esiste ancora anche una questione settentrionale, questo è innegabile". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, dal palco di Pontida. E sull'autonomia differenziata ha aggiunto: "la Costituzione è chiara: diamo questa autonomia a chi la chiede, caro governo. O lo facciamo oggi per scelta o la dovremo fare tra qualche anno per necessità non è normale che esista un paese a due velocità".