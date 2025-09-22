Pontida La Lega blinda il Veneto

PONTIDA (Bergamo)Le note di ’Smile’ flautate dalla voce calda di Nat King Cole sfumano le parole, vagamente messianiche, del congedo di Matteo Salvini dal popolo leghista, nel pratone di Pontida: "Vi chiedo impegno e in cambio vi offro la mia vita e la mia libertà. Non dovete cambiare mai. Liberi, forti e senza paura". Il segretario-vicepremier-ministro parla per mezz’ora. Annuncia per sabato 14 febbraio 2026 un evento "in una grande città", quando "tutti insieme saremo protagonisti della più grande manifestazione che si ricordi per la difesa dei valori, dei diritti, dei confini e libertà della civiltà occidentale".

Immigrazione. Il Capitano non pronuncia la parola "remigraziome", risuonata più volte come leitmotiv nella Pontida 2025, ma dice: "Il nostro obiettivo è tornare a blindare i confini italiani, sempre che qualche magistrato politicizzato non ci fermi. Ci sono immigrati venuti da lontano che portano lavoro, rispetto e cultura e sono i benvenuti. Il nostro problema sono quelli che non si vogliono integrare: fanatismo islamico, integralismo islamico, applicazione letterale del Corano non sono compatibili con le nostre leggi".

Confini che Salvini ritiene di avere difeso nella vicenda della nave Open Arms. "Nelle prossime settimane la Cassazione dovrà esprimersi sulla mia assoluzione. Io non ho paura, ho fatto il mio dovere. Ho rispettato l’articolo 52 della Costituzione, la difesa della patria è un sacro dovere di ogni cittadino". Qui un altro annuncio, questa volta in tema di giustizia. "Ogni sede della Lega si trasformerà nella sede dei comitati per il referendum sulla riforma della giustizia, anche per rendere onore a magistrati che hanno dato la vita come Livatino, Falcone, Borsellino".

La situazione internazionale. "Non manderemo mai i nostri figli e nipoti a combattere in Ucraina, non siamo in guerra contro nessuno. Non assecondiamo parole e voglia di guerra di capetti e mezzi leader europei che parlano di guerra per nascondere fallimenti a casa loro". "L’auspicio dei due popoli e dei due Stati, che è il mio auspicio, non sarà possibile finché ci saranno i tagliagole islamici di Hamas a tenere in ostaggio i bambini palestinesi e israeliani che dovrebbero giocare, crescere e studiare insieme in quei territori martoriati".

C’è un nervo scoperto. Lo tocca Luca Zaia, il governatore del Veneto prossimo al congedo, parlando delle elezioni regionali di novembre. Parole inequivocabili, che suonano come monito e anche come sfida sia alla maggioranza di governo sia all’interno della Lega. "Non è lesa maestà chiedere che ci sia un candidato leghista come mio successore. Dopodiché è legittimo che tutti i partiti presentino le loro proposte". "Penso - prosegue - che la nostra proposta sia sostenibile. Il segretario Salvini ha investito Stefani e credo che la presidente Meloni, come Fratelli d’Italia, la valuterà fino in fondo. Noi siamo pronti a correre, siamo pronti a tutto. Il nostro candidato è Alberto Stefani, poi capiremo cosa deciderà il tavolo. Se il candidato sarà della Lega sarà Stefani, se non sarà della Lega sarà un problema".

Una lista a suo nome dopo il no di Antonio Tajani? "Tajani rappresenta un pezzo di centrodestra, non rappresenta tutto il centrodestra", la stoccata. "Abbiamo fatto grandi cose e siamo sempre stati sugli scudi, non da ultimo per le Olimpiadi assieme ad Attilio Fontana e Maurizio Fugatti. Se la Lega chiede che il candidato presidente del Veneto sia ancora un leghista, non è un’azione di lesa maestà per la maggioranza ma una legittima richiesta per dare continuità alla nostra amministrazione".