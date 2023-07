Dal Ponte sullo Stretto alla Tav: l’Italia del futuro ha già aperto i cantieri. I progetti fino al 2032

Roma, 31 luglio 2023 – Dal Ponte sullo Stretto alla nuova rete ad alta velocità fra Napoli e Bari. E poi, l’elettrificazione delle banchine dei porti. Un massiccio piano di investimenti sulle strade gestite dall’Anas. Per non parlare dei treni pendolari e del trasporto pubblico locale, delle nuove tratte autostradali, dalla gronda di Genova fino alla Ragusa-Catania. Passsando per il Mose, i nodi di Bologna e Firenze e la diga foranea del capoluogo ligure. È lungo l’elenco delle grandi opere che Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, sgrana in tutte le occasioni, con l’impegno di trasformare il suo dicastero nell’Italia dei "Sì", dopo la lunga stagione dei veti e dei cantieri a singhiozzo.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, 50 anni, con una piadina alla festa del partito di Cervia

Si parte dal grande progetto del Ponte sullo Stretto, che riceverà i primi miliardi con la prossima legge di bilancio. Ne serviranno almeno 14,6 per completare l’opera entro nove anni. Ma Salvini promette che già nell’estate del 2024 si aprirà il primo cantiere. Tempi stretti per il passante ad alta velocità di Firenze. A settembre, potrebbe essere completata la quinta corsia dell’autostrada Milano-Laghi. Mentre, fra le priorità, rientrano anche il nodo di Bologna, quello di Firenze e la gronda di Genova. Sempre per il capoluogo ligure, sono previsti 1,3 miliardi per la nuova diga foranea (termine dei lavori, novembre 2026). Ci sono poi gli interventi per il Mose, l’avvio dell’autostrada Roma-Latina, gli interventi per il Giubileo del 2025 e per l’Expo 2030, la Tav Torino-Lione, il terzo Valico da Genova fino a Milano e Venezia, il tunnel del Brennero (operativo dal 2032). Non c’è discussione neanche sui 39 e passa miliardi previsti dal Pnrr per le infrastrutture e i sistemi di traporto. "Saranno interamente spesi".

Fra i progetti prioritari le tratte ferroviarie Napoli-Bari (i lavori partiranno questo mese) e Palermo-Catania: i cantieri potranno utilizzare i fondi delle linee Roma-Pescara e una parte degli investimenti per il controllo del traffico ferroviario che non potranno essere completati entro il giugno del 2026. Nel nuovo piano strategico delle infrastrutture, compare a sorpresa anche un capitolo dedicato al nucleare: in 7 anni, annuncia, si può avere un primo reattore modulare operativo.

Molto ricco anche il capitolo destinato a strade e autostrade, con 7,5 miliardi di investimenti complessivi e oltre 1.350 cantieri da aprire entro il 2023. Nel menu anche 1700 cantieri sulla rete ferroviaria con 3,5 miliardi destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a 22 miliardi di lavori di cui la metà (11,2 miliardi) sarà avviata entro il 2023. C’è poi il capitolo delle case popolari, con la previsione di 15mila nuovi alloggi per una spesa di 2,7 miliardi di euro. Infine, il potenziamento delle infrastrutture idriche, con 124 interventi che costeranno 2,5 miliardi di euro.