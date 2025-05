Ponte sullo Stretto, Salvini: “I lavori iniziano quest’estate, 120 mila operai coinvolti”

Roma, 19 maggio 2025 - I lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina sono ai blocchi di partenza. "Non ci saranno rallentamenti, nel rispetto delle competenze di chi partecipa al progetto che cambierà la storia d'Italia l'avvio dei cantieri è nell'estate 2025", ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini durante una conferenza stampa al Mit.

Ponte sullo Stretto

"Questa estate ci saranno gli operai al lavoro, 120mila operai coinvolti", ha aggiunto Salvini. E alla domanda perché quest'anno? "Perché dovremmo aver adempiuto tutti gli aspetti burocratici", ha risposto sicuro il ministro che invece sul nome è stato vago: "Ponte Salvini o Ponte Berlusconi? Non abbiamo ancora pensato al nome del Ponte sullo Stretto".

Sul rischio mafia Salvini ha sottolineato: "c'è stata una importante riunione partecipata e promossa dal ministero dei Trasporti con la presenza il Consiglio dei Ministri, il ministero dell’Interno, il ministero della Difesa il ministero dell`Economia, il ministero della Giustizia, Stretto di Messina e Webuild sul tema della legalità, della trasparenza, dell’intransigenza dell’assoluta e comune volontà di contrastare qualsiasi tipo di infiltrazione o appetito malavitoso che", dovesse aversi "su qualunque opera, piccola, media, grande". Ammettendo: "In Italia evidentemente è un rischio. Sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, tema di assoluta attualità, quindi abbiamo già inserito un intervento contrasto alle potenziali illegalità che ci vede assolutamente tutti allineati nella denuncia e nella volontà di avere il massimo della trasparenza e del rigore in tutte le fasi operative che si stanno avvicinando".

Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, nel corso della conferenza stampa al Mit, ha confermato: "La società è impegnata nella predisposizione di tutta la documentazione che deve essere sottoposta alla valutazione del Cipess per l'auspicata approvazione. Il nostro obiettivo è di proporre l'esame al Cipess entro la fine di giugno". Aggiungendo: "Manca il completamento della valutazione dell'impatto ambientale. Data inizio lavori? Se dovesse essere confermata la data di fine giugno, a quel punto siamo in fase operativa e partono i cantieri sul territorio".

"Il Cipess è pronto", ha assicurato il sottosegretario di Stato, con delega al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), Alessandro Morelli. "Con la riunione di oggi sul tema della legalità e della lotta alle infiltrazioni mafiose in relazione al Ponte sullo Stretto abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti. Il Cipess è pronto. Tutta la fase burocratica, propedeutica all'accensione delle ruspe, è in chiusura grazie all'impegno di MIT e Società dello Stretto e il Cipess sta seguendo con attenzione il dossier per deliberare immediatamente, dopo la consegna di tutti i documenti da parte delle amministrazioni interessate". Concludendo: "Ai gufi, che definivano il Ponte una chimera rispondiamo che non ci saranno rallentamenti. A brevissimo, terminati tutti i passaggi burocratici, saremo pronti per partire con i lavori".