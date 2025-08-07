Ponte sullo Stretto, Marta Fascina pubblica un video di Berlusconi: “A te amore mio, che lo hai pensato e sognato”

Milano, 7 agosto 2025 - Era il sogno di Berlusconi, quell’idea di ‘grandeur’ che ha contraddistinto il suo impegno in politica. Il Cavaloere ha inseguito il Ponte sullo Stretto di Messina per decenni, senza mai riuscire a realizzarlo.

Nel 2005 ci andò molto vicino, con l’affidamento dei lavori ad Eurolink, ma poi tutto si fermò. L’agognato progetto fu chiuso in un cassetto e il sogno rimase in un angolo segreto nel cuore. Non c’erano le condizioni allora. Le battaglie degli ambientalisti e delle opposizioni fecero cadere nel vuoto la promessa elettorale di Berlusconi agli italiani.

E, quando sembrava ormai un ricordo, Matteo Salvini ha incassato il successo: il sì del Cipess alla realizzazione della maxi infrastruttura che avvicinerà i due ‘Capi’ da una parte all’altra dello stretto, collegando con una lunga strada sul mare la Calabria alla Sicilia.

“A te amore mio, che lo hai pensato e sognato”

In queste ore, mentre il Paese è diviso, la deputata Marta Fascina, la donna che è rimasta al fianco del Cavaliere fino all’ultimo giorno, si è ricordata di quel sogno. Ha scavato nella memoria del telefonino, ha fatto scorrere foto e video, e alla fine l’ha trovato: Berlusconi in campagna elettorale che parla quel progetto, anzi di quel sogno!

E ha postato il video su Instagram con una dedica: "A te amore mio, che lo hai pensato, che lo hai sognato, che lo hai promosso!!!”. Poi l’emoticom dell’infinito e di un cuore.

Il sogno di Berlusconi: “Renderà più unito il Paese”

“Oggi vi parlo del ponte sullo Stretto di Messina, una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese. Un’opera della quale si discute da molti anni, ma che purtroppo non è mai stata realizzata”. Inizia così il lungo video di Silvio Berlusconi postato sui social da Marta Fascina.

“Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto – continua l’ex premier nel video – costituisse una delle infrastrutture più importanti per il nostro Paese. E non ho mai cambiato idea. Il ponte rimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria alla Sicilia, ma per completare uno dei principali corridoi europei del traffico ferroviario e di traffico autostradale".

“I miei governi avevano approntato il progetto, avevano trovato i finanziamenti, avevano dato il via ai lavori con l’aggiudicazione dell’appalto nel 2005 ad una importante impresa italiana. E oggi il ponte sarebbe già da anni una realtà, oltretutto con costi molto inferiori a quelli che dovremo affrontare ora. Ma è stato bloccato due volte dai governi della sinistra. E io dico che questa volta non ci fermeranno. Questo è il nostro progetto, questo è il nostro impegno a cui non verremo assolutamente meno".