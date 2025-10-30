Ponte sullo Stretto, il governo tira dritto. Cosa può succedere dopo lo stop della Corte dei Conti

Roma, 30 ottobre 2025 – Il governo è deciso a tirare dritto sul Ponte di Messina. Il No della Corte dei Conti al visto di legittimità per il progetto dell’infrastruttura sullo Stretto non bloccherà l’opera: lo ribadisce questa mattina Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il

Parlamento e deputata di Forza Italia. "Altro che game over, come spererebbe qualche oscurantista dell'opposizione. Nelle prossime settimane l'esecutivo potrà assumersi la responsabilità politica di superare i rilievi della Corte dei Conti”. Giorgia Meloni, che ieri si è scagliata contro i magistrati contabili, ha convocato d’urgenza per questa mattina un Consiglio dei Ministri che deciderà come andare avanti.

Molto dipenderà dalle motivazioni per cui la Corte ha negato la registrazione della delibera Cipess che impegna 13,5 miliardi di euro per la realizzazione e che lo stesso tribunale dovrà rendere noto entro un mese. Si tratta di motivazioni squisitamente economico finanziarie: la Corte dei Conti infatti è competente per gli aspetti contabili, non è chiamata a dare un giudizio complessivo sull’opera, sulla qualità de bontà del progetto. Le sue rilevazioni potranno, per esempio, riguardare le coperture, le stime di traffico, la compatibilità con le norme europee relative ai costi. Il ministro delle Infrastrutture Salvini, principale promotore del Ponte sullo Stretto, impegnato in un incontro al Mit prima del vertice di governo, si dice “determinato”.

L’opzione del “visto con riserva”

Ora, quali sono le vie percorribili dall’esecutivo? La decisione dei giudici non può essere impugnata, come si precisa sul sito stesso della Corte dei conti. Ma una volta pubbliche le motivazioni, il Consiglio dei ministri può riaffermare la delibera, ritenendola rispondente a interessi pubblici superiori. Insomma può decidere di bypassare la Corte, che a quel punto potrà apporre un visto con riserva, una volta riunitasi a sezioni unite. La procedura contempla poi una segnalazione in Parlamento. "L'atto registrato con riserva acquista piena efficacia, ma può dare luogo ad una responsabilità politica del Governo - spiega il sito della Corte - poiché la Corte trasmette periodicamente al Parlamento l'elenco degli atti registrati con riserva". La delibera Cipess diventa comunque operativa pienamente.

La strada dell’ “interesse superiore”

Spiega Siracusano: “Ci potrà essere una deliberazione specifica del Consiglio dei ministri, che ha il compito di valutare se l'atto in questione risponda a interessi pubblici di rilevanza superiore e quindi debba essere eseguito comunque. Se il Consiglio dei ministri confermerà la necessità dell'atto, la Corte dei Conti dovrà comunque ordinare la registrazione dell'atto, apponendo un visto con riserva. Un atto registrato con riserva acquisisce piena efficacia legale, cioè può essere eseguito normalmente, ma rimane comunque una possibile responsabilità politica per il governo, cosa che francamente non ci spaventa. A causa di questa vicenda perderemo un po' di tempo, ma andando avanti con determinazione eviteremo che questo Paese venga screditato di fronte a chi è pronto ad investire”.

La Corte dei conti chiede rispetto

Intanto la Corte dei Conti risponde al diluvio di accuse arrivate ieri dalle poltrone del governo. "Il rispetto della legittimità è presupposto imprescindibile per la regolarità della spesa pubblica, la cui tutela è demandata dalla Costituzione alla Corte dei Conti. Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l'operato dei magistrati”.

La Corte precisa poi – se mai ce ne fosse bisogno – che la Sezione di controllo di legittimità si è espressa “su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, senza alcun tipo di valutazione sull'opportunità e sul merito dell'opera”.