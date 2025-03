POLIZZE per le catastrofi: rinviato l’obbligo di assicurarsi

Prorogato l’obbligo per le piccole e medie imprese di dotarsi di polizza anticatastrofale e il rinvio sarà differenziato a seconda della dimensione delle imprese. Alla fine il governo ha accolto le richieste delle associazioni di categoria. La misura era stata chiesta a gran voce dal mondo delle imprese, grandi e piccole e sposta dunque il termine del 31 marzo, originariamente previsto dalla legge di Bilancio per il 2024, a una serie di scadenze differite: primo ottobre 2025 per le medie imprese, primo gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Rimane invece fermo al primo aprile il termine per le grandi imprese, per le quali non scatteranno però le sanzioni per ulteriori 90 giorni. L’obbligo riguarda anche le micro e piccole imprese che rappresentano più del 90% delle oltre 4,5 milioni di aziende attive in Italia, compresi bar, ristoranti, negozi e piccole attività alberghiere. Le uniche imprese per le quali l’obbligo è stato posticipato al 31 dicembre 2025 sono quelle della pesca e dell’acquacoltura. Sono escluse solo le imprese agricole.