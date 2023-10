Politica e giustizia, una legge è sempre valida anche se sgradita ai giudici

Roma, 7 ottobre 2023 – Vorrei fare al lettore due domande. È consentito a un magistrato non applicare una legge che non gli piace? È consentito a un magistrato partecipare a una manifestazione in cui gruppi di scalmanati gridano "Assassini!" ai poliziotti invocando lo sbarco di immigrati dalla nave Diciotti bloccati da un decreto del governo Movimento 5 Stelle/Lega mentre Matteo Salvini era ministro dell’Interno?

Iolanda Apostolico

Questo magistrato è Iolanda Apostolico, giudice del Tribunale di Catania che ha disapplicato il decreto Cutro a carico di quattro migranti che secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, sarebbero fuggiti dalla Tunisia perché inseguiti dai parenti di una fidanzata, dai cercatori d’oro, dai creditori e infine perché nel loro Paese l’assistenza sanitaria è costosa.

Prima che la signora cancellasse il suo profilo Facebook, Il Giornale vi aveva ficcato il naso scoprendo simpatie accese per la sinistra radicale. Quest’ultimo aspetto rientra nella libera manifestazione del pensiero, anche se Rosario Livatino – ucciso a 38 anni dalla mafia e oggi Beato della Chiesa Cattolica – diceva che un magistrato non deve essere credente ma credibile.

La sinistra politica e giudiziaria che difende Apostolico mette sotto accusa Salvini chiedendosi chi gli abbia dato il filmato. Ma il problema è inverso e queste persone dovrebbero chiedersi perché la giudice si trovasse in quella piazza tra i poliziotti in assetto di guerra e i manifestanti che li chiamavano assassini. L’idea che fosse lì per calmare gli animi è surreale: non c’è un gesto che lo dimostri e soprattutto Apostolico non aveva alcun titolo professionale per trovarsi in quella piazza. Durante le manifestazioni lo Stato è rappresentato da polizia e carabinieri. Il pubblico ministero (e Apostolico non lo è) interviene in una fase successiva delle indagini se sono segnalati reati. Altrettanto curiosa è la posizione del presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, che lamenta la violazione della privacy, quasi che Apostolico fosse stata sorpresa in intimità con il leader di ‘Servire il Popolo’ e non filmata su una pubblica piazza.

Giorgia Meloni, che si era detta "basita" per la disapplicazione del decreto Cutro, ieri a Granada si è chiesta se non sia legittimo pensare a un pregiudizio. Non vorremmo che questo fosse l’antipasto di una nuova riforma atipica della magistratura fatta da giudici che interpretano la legge secondo le loro convinzioni politiche. La Procura di Milano era maestra in questo senso e il procuratore capo Francesco Saverio Borrelli non batteva ciglio a ogni nuova legge sgradita dicendo ai suoi che non sarebbe stata applicata.

Il governo Meloni si muove con prudenza in questo campo, ma forse è il caso che il ministro Nordio, raffinato esperto della materia, dia subito qualche segnale concreto.